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أسامة عبدالكريم: خبرات عصام الحضري ستساعده على النجاح مع

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أسامة عبدالكريم: خبرات عصام الحضري ستساعده على النجاح مع المنتخب أسامة عبدالكريم: خبرات عصام الحضري ستساعده على النجاح مع

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قال أسامة عبدالكريم، المدرب السابق لحراس مرمى الأولمبي، إن خبرات عصام الحضري ستساعده على النجاح مع المنتخب المصري .

وأضاف أسامة عبدالكريم، في تصريحات تليفزيونية: «أثق في قدرة عصام الحضري على النجاح، في مهمته الجديدة مع كارلوس كيروش، بسبب خبرته الكبيرة».

كما تحدث عن حراسة المرمى في الأهلي، قائلا: «الجميع شعر بوجود فجوة كبيرة بين أداء على لطقي وبين محمد الشناوي في الأهلي، وهنا يجب أن يظهر دور مدرب حراس المرمى وتقييم مدرب حراس المرمى، يجب أن يكون على أساس مستوى الحراس غير الأساسيين في الفريق».

المصرى اليوم

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