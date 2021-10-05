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180 يوما خلف خطوط العدو.. اللواء نصر سالم يروي ذكرياته عن حرب أكتوبر

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180 يوما خلف خطوط العدو.. اللواء نصر سالم يروي ذكرياته عن حرب أكتوبر 180 يوما خلف خطوط العدو.. اللواء نصر سالم يروي ذكرياته عن حرب أكتوبر

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روى اللواء نصر سالم، مستشار بأكاديمية ناصر للعلوم العسكرية، ذكرياته مع نصر أكتوبر، وقصة قضائه 180 يوما خلف خطوط العدو.

وقال سالم خلال لقائه مع الإعلامية عزة مصطفى، ببرنامج «صالة التحرير» على قناة صدى البلد «كان معي اثنين من زملائي في يوم 6 أكتوبر، وكلفنا حينها بالوصول إلى نقطة خلف خطوط العدو»، مشيرا إلى أن التكليف صدر قبل انطلاق الحرب.

وتابع «استغرقنا مشي لمدة 11 ساعة للوصول إلى الجبل المستهدف، وبعد الاقتراب من الهدف فوجئنا بسور سلك شائك ممتد لمسافة 4 كيلو مترات»، معلقا «اتخذت قرارا بتنفيذ ثغر وعبور السلك، فتمكنا من وصول هدفنا، كنا حافظين سيناء بالشبر قبل دخولها».

المصرى اليوم

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