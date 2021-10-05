«القومية للأنفاق»: تشغيل القطار الكهربائي نهاية العام الجاري

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قال اللواء عصام والي، رئيس الهيئة القومية للأنفاق، إن محطة عدلي منصور هي محطة مركزية تبادلية بين 5 وسائل نقل، وتبلغ مساحتها 15 فدانًا.

وتابع في تصريحات تليفزيونية، أنه يوجد في محطة عدلي منصور موقف سوبر جيت ومحطة قطارات وموقف سيارات وأتوبيس ترددات، علاوة على منطقة ترفيهية وتجارية بها.

وأضاف اللواء عصام والي، رئيس الهيئة القومية للأنفاق، أنه يتم حاليًا دراسة عمل تذكرة موحدة للتبديل بين وسائل المواصلات المختلفة في محطة عدلي منصور.

وأوضح أن من تجاوز عمره الـ 70 عامًا يستخدم وسائل المواصلات مجانًا، ومن ثم توجد تخفيضات حسب الفئات العمرية أو الطلاب.

وأكد أنه يتم التفكير في طرق أخرى كالإعلانات لتغطية تكاليف الإنشاء والتشغيل للقطار الكهربائي والمترو، للتخفيف عن المواطن.

واستطرد اللواء عصام والي، رئيس الهيئة القومية للأنفاق، أن الطفل دون الخامسة من عمره يستخدم وسائل المواصلات مجانا، موضحا أنه سيتم الانتهاء من القطار الكهربائي وتشغيله بشكل كامل مع نهاية العام الحالي.

وأوضح أنه من المتوقع أن ينقل القطار الكهربائي 850 ألف راكب يوميًا، حيث إنه يقطع المسافة بين محطة عدلي منصور والعاصمة الإدارية في 45 إلى 50 دقيقة، والزمن بين كل قطار والآخر من 5-6 دقائق.