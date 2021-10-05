عاجل | مشروع لتقييم مطارات المدينة وحائل وجازان

وتسعى الهيئة إلى عمل تقارير، بناءً على الزيارات الميدانية للمطارات المختارة، توضح فيها أداء وجودة الخدمات المقدمة للمسافرين، بالإضافة إلى نقاط القوة والضعف فيها، بناء على أعلى معايير الجودة العالمية.
مطارات في 3 مناطق
01 مطار الأمير محمد بن عبدالعزيز «المدينة المنورة»
تاريخ التأسيس: 1950 (المطار الجديد 2015)
نوع المطار: دولي
القدرة الاستيعابية للمسافرين: 4.800.000 مسافر
عدد المحطات: 1
مجموع المساحة المبنية: 27 كم2
02 مطار حائل (إياتا: HAS - إيكاو: OEHL)
يبعد عن وسط مدينة حائل نحو 5 كم في الاتجاه الجنوبي
تاريخ التأسيس: 1974
القدرة الاستيعابية للمسافرين: 500 ألف
عدد المحطات: 1
مجموع المساحة المبنية: 52 كم
03 مطار الملك عبدالله «جازان»
يبعد عن وسط مدينة جازان، أقصى جنوب غرب السعودية، نحو 3 كم
تاريخ التأسيس: 1978
المشغل: حكومي
القدرة الاستيعابية للمسافرين: 900.000 مسافر
مجموع المساحة المبنية: 0.0081 كم2