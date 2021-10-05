أحمد رفعت: مسؤولي المصري قالوا لي «لن نوافق على رحيلك ولو بـ100 مليون جنيه»

★ ★ ★ ★ ★

شاهد أخبار الدوريات في يوم .. اشترك الآن

رد أحمد رفعت، جناح الفريق الأول لكرة القدم بالنادي المصري البورسعيدي، على تصريحات مسؤولي النادي ضده خلال الساعات الماضية، وتوقيع عليه عقوبات مالية، بسبب تغيبه عن التدريبات.

وقال أحمد رفعت، في تصريحات تلفزيونية: «فوجئت بتصريحات مسؤولي المصري ضدي خلال الساعات الماضية، لذلك يجب على أن أوضح لجمهور المصري الحقيقة كاملة»، مضيفًا: «في بداية الأمر جاء لي عرض من أحد الأندية السعودية على سبيل الإعارة، مقابل 10 ملايين جنيه، وعرضت الأمر على عدنان حلبية، عضو مجلس الإدارة، فقال لي (سأتواصل مع رئيس النادي وأرد عليك)، وبعدها حاولت التواصل مع عدنان حلبية مرة أخرى، ولكن لم يرد على اتصالاتي».

وأضاف: «تقابلت معه وأبديت له غضبي شديد بسبب الردي على اتصالاتي، وولكنه اعتذر لي، وتم رفض العرض، وجاء لي بعدها عرض أخر من السعودية وتم رفضه أيضًا»، مضيفًا: «هناك عرض جاء لي من أحد الأندية المصرية، وتم رفضه».

وأكمل: «مسؤولي المصري قالولي لي نصًا:»لن نوافق على رحيلك في الميركاتو الصيفي الجاري ولو بـ100 مليون جنيه، ومن الممكن أن نوافق على رحيلك في يناير المقبل، بأي مقابل مالي)»، مضيفا: «إدارة المصري رفضت رحيلي في الصيف بسبب الانتخابات الخاصة بالنادي».

وتابع: «أنا ليس لي علاقة بالانتخابات، كنت أنتظر أن يتمسك مسؤولي المصري باستمراري مع الفريق لأكثر من موسم، مع تعديل عقدي ماليًا».