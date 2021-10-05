«زي النهارده».. وفاة الكاتب الصحفي سليمان الحكيم 5 أكتوبر 2019

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سليمان الحكيم كاتب وصحفى مصرى ومحلل سياسى، وهو محسوب على التيار الناصرى وكتب المقالات للعديد من الصحف والدوريات العربية في مختلف المجالات ومنها مجلة أكتوبر والصحف المعارضة والمستقلة والقومية، وكان من كتاب المقالات في «المصرى اليوم» وله عدد من المؤلفات السياسية والأدبية وكان عضوًا بالمجلس الأعلى للصحافة، وهو مولود في أول يناير 1950 بالإسماعيلية وتخرج في قسم الصحافة بكلية الآداب جامعة القاهرة عام 1973 وترأس تحرير جريدة الجيل، وكان قد تعرض للاعتقال في عهد الرئيس السادات، وظل مؤمنًا بناصريته التي تمسك بها، رغم نقده اللاذع لمن يسميهم المتكسبين من عباءة «ناصر» وكان الحكيم ممثلا للفريق سعد الدين الشاذلى في سوريا حين شكل «الجبهة الوطنية المصرية» لمعارضة الرئيس السادات بعد توقيعه اتفاقية «كامب ديفيد» وظل في دمشق لاجئا سياسيا إلى أن تم اغتيال السادات فعاد إلى مصر بعفو رئاسى أصدره الرئيس الأسبق مبارك وكان قبل خروجه من مصر يعمل مديرا لتحرير سلسلة «اقرأ» بمجلة «أكتوبر» وفصله أنيس منصور بسبب معارضته للزيارات المتكررة التي كان يقوم بها بعض ساسة وصحفيى إسرائيل لأنيس منصور بمقر المجلة إلى أن توفى «زى النهارده» في 5 أكتوبر 2019 في مستشفى الصدر بالإسماعيلية بعد صراع مع المرض ومن مؤلفات الحكيم «اعترافات شيخ الشيوعيين محمود أمين العالم» و«شهادات في الفكر والسياسة» و«عبدالناصر والإخوان» و«تحية كاريوكا بين الرقص والسياسة» و«أباطيل الفراعنة» و«المعانى في الأغانى» و«بالفم المليان» و«يهود ولكن مصريون» و«نقوش على جدران الزمن» و«عبدالناصر والإسلام».