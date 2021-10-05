علي غزال: «لم أتعرض طوال احترافي في أوروبا للتنمر.. وتعرضت له من بعض المصريين»

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أكد على غزال، مدافع الفريق الأول لكرة القدم بنادي سموحة السابق، أنه تعرض للتنمر من بعض المصريين في الفترة الماضية.

وقال على غزال، في تصريحات تلفزيونية: «لم أتعرض طوال تاريخي للتنمر وأنا محترف في أوروبا، ولكن تعرضت له من بعض المصريين»، مضيفًا: «التنمر الذي واجهته في مصر سببه الأول هو (انعدام التربية)، واتخاذ تلك الأمور تحت مبدأ (خفة دم المصريين)، لكن دي مش خفة دم، ده اسمه تنمر».

وأضاف: «عندما تعرضت للتنمر كنت متواجد في كندا، في تلك الفترة، وحرصت على إلقاء الضوء عليها، لأن ما حدث أغضبني بشدة، لأني احترفت في أوروبا 6 سنوات ولم يحدث معي أي تنمر».

وتابع: «سألجأ لاتخاذ الإجراءات القانونية إذا تعرضت للتنمر في مصر مرة أخرى، ويجب أن يكون هناك عقوبات رادعة للمتورطين في مثل تلك الأمور، خاصة في السوشيال ميديا».