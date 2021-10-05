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طارق يحيى: استبعاد هذا الرباعي من «لغز»

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طارق يحيى: استبعاد هذا الرباعي من المنتخب «لغز» طارق يحيى: استبعاد هذا الرباعي من «لغز»

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يرى طارق يحيى، نجم الأسبق، أن هناك عدد من اللاعبين كانوا يستحقون الانضمام للمنتخب الوطني الأول، في مباراتي ليبيا.

ويلتقي منتخب مع ليبيا يومي 8 و11 أكتوبر الجاري، في إطار تصفيات افريقيا المؤهلة إلى نهائيات 2022.

وقال طارق يحيى، في تصريحات تلفزيونية: «استبعاد الرباعي محمد عبدالغني ومصطفى فتحي، لاعبا الزمالك ومحمد شريف ومحمد مجدي أفشة، لاعبا الأهلي، من معسكر المتنتخب الوطني في مباراتي ليبيا (لغز)!».

وأضاف: «كان يجب أن يكون الرباعي متواجدًا على مقاعد البدلاء على الأقل، حيث من الممكن أن تحتاج لهم في المباراة»، مضيفًا: «محمد عبدالغني، كان يجب أن يكون متواجدًا، فهو أفضل مدافع في مصر بعد الونش وأحمد حجازي، فهو يقدم مستوى مميز للغاية مع الزمالك».

وتابع: «عبدالغني يستحق أن يحصل على فرصة مع ، مثلما حصل عليها عمر مرموش، المحترف في صفوف شتوتجارت الألماني».

المصرى اليوم

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