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كشف فاروق جعفر، المستشار الفني للجنة المكلفة بإدارة نادي الزمالك، عن موقفه من خوض انتخابات القلعة البيضاء المقبلة.

وقال فاروق جعفر، في تصريحات تلفزيونية: «لا أفكر على الاطلاق في خوض انتخابات الزمالك المقبلة، وهذا الموضوع لا يشغلني، أنا الأهم بالنسبة لي هو مصلحة نادي الزمالك، ونعمل جميعًا من أجل مصلحة النادي».

وأضاف: «الزمالك خيره علينا، وحتى أخر يوم في حياتي سأخدم النادي، بدون أي أهداف أو أي أغراض شخصية، الأهم عندنا أن يكون الزمالك هو أحسن نادي في مصر».

وعن مصير الثلاثي عمر السعيد ومروان حمدي ومحمد أشرف روقا، لاعبي الفريق بعد العروض التي تلقوها مؤخرًا، قال: «لن نوافق على رحيل أي لاعب خلال الميركاتو الصيفي الجاري، وذلك بعد أزمة القيد، ومنع النادي من قيد صفقاته الجديدة».