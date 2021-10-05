«هجوم إلكتروني أم أخطاء».. أسباب تعطل فيسبوك وواتساب وإنستجرام في وقت واحد

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قال مدير تحليل الإنترنت في شركة «كنتيك» لخدمات الإنترنت إن «شركة فيسبوك أجرت اليوم تغييرا في معلومات توجيه الشبكة، ما أثر على خوادم نظام أسماء النطاقات الخاصة بالشركة، والتي تعمل كنوع من نظام البحث على الإنترنت».

وأضاف: «التغيير جعل خوادم نظام أسماء النطاقات على شركة فيسبوك غير متاحة، مما أجبر خدماتها فيسبوك وواتسآب وانستجرام، على عدم الاتصال بالإنترنت»، وفقا لصحيفة «وول ستريت جورنال».

بينما نقلت صحيفة «نيويورك تايمز» الأمريكية عن عضوين بالفريق الأمني بشركة فيسبوك، قولهما إن التكنولوجيا المستخدمة في تطبيقات واتساب وإنستجرام، والمتأثرين أيضا بالعطل، مختلفة تماما ما لا يسمح بتأثير هجوم إلكتروني على كل منهما في وقت واحد.

وتابعت نيويورك تايمز «أن شركة فيسبوك أرسلت فريقا من الموظفين إلى مركز بيانات الشركة في كاليفورنيا لإعادة تفعيل الخوادم يدويا». وقالت نقلا عن مذكرة داخلية لشركة فيسبوك، إنه «سرعان ما تم إرسال فريق صغير من الموظفين إلى مركز بيانات سانتا كلارا بولاية كاليفورنيا لمحاولة إعادة ضبط خوادم الشركة يدويا».

وافادت بأن بعض موظفي «فيسبوك» عجزوا عن دخول مكاتبهم بسبب تعطل الأنظمة الأمنية الإلكترونية لفتح الأبواب.

وكتبت شيرا فرينكل، مراسلة صحيفة «نيويورك تايمز» الأمريكية على «تويتر»: «اتصلت بشخص يعمل في فيسبوك، تحدث عن موظفين عاجزين عن دخول المكاتب هذا الصباح لكي يبدأوا بتقييم أبعاد العطل لأن بطاقات دخولهم لم تعمل لفتح الأبواب».

أما شركة «Group-IB» الروسية المختصة في مجال الأمن السيبراني فقالت أن العطل الذي طال خدمات «فيسبوك» قد يكون ناجما عن حذف سجلات لـDNS من جداول التوجيه العالمية.

وقالت الشركة، في بيان لوكالة «تاس» الروسية: «الأسباب الدقيقة للخلل غير معروفة بعد، لكن الأكثر ترجيحا أن تكون متعلقة بسحب تسجيلات نظام أسماء النطاقات (DNS) الخاصة بخوادم فيسبوك من جداول التوجيه العالمية».

وتابعت: «خدمة DNS مشابهة لدفتر عناوين في الإنترنت، حيث يتطابق عنوان بروتوكول الإنترنت (IP) مع النطاقات. إذا شبهنا الأمر بالمدينة، فهناك منزل، ولكن تم محوه من الخريطة، والآن لا يمكن لأحد العثور عليه».

بينما أكد مسؤول كبير في شركة «كاسبرسكي» للأمن الإلكتروني، أنه ليس هناك دليل ملموس على أن عطل المنصات التابعة لعملاق التواصل الاجتماعي فيسبوك نتيجة هجمات إلكترونية. موسكو، وصرح كبير الخبراء الأمنيين في شركة «كاسبرسكي لاب الروسية، سيرغي غولوفانوف، لوكالة سبوتنيك قائلا: «حتى اللحظة، لا معلومات لدينا حول أن المشاكل المتعلقة بالوصول للخدمة مرتبطة بهجمات إلكترونية. السبب الأرجح هو أنها نتيجة خلل في عمل مزودي الخدمات العالميين». وأشار الخبير إلى أن مثل هذه الأعطال ليست غير مألوفة، موضحا أنه في نوفمبر/تشرين الثاني من العام الماضي تعرض موقع شركة أمازون للعطل أيضا.

وتزامنا مع ذلك وردت بلاغات كثيرة عن مشاكل في الدخول إلى منصات «تويتر» و«تيك توك» و«تلجرام» وموقعي «جوجل» و«أمازون».

وتراجعت أسهم «فيسبوك» بواقع 5.5% بعد تعطل خدمات الموقع ومنصتي «إنستجرام» و«واتساب»، حيث انخفض سهم «فيسبوك» إلى مستوى 323.56 دولار، بعد خسارة 19.5 دولار.

وفي سياق متصل، أفادت مجلة «فوربس» بأن مؤسس موقع «فيسبوك» مارك زوكربرج خسر حوالي 7 مليارات دولار بسبب تراجع أسهم «فيسبوك» بنسبة 5.5% في أعقاب تعطل منصتها للتواصل الاجتماعي.