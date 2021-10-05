تحذير من التعامل بـ بطاقة الرقم القومي المنتهية .. العقوبة تصل للحبس

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حذر قانون العقوبات من التأخر عن تجديد بطاقة الرقم القومي المنتهية، وكذلك عدم استخراج بطاقة بعد البلوغ المواطن سن 16 سنة، ونص على أن العقوبات تصل للحبس 6 أشهر أو الغرامة المالية.

المادة 48 من قانون الأحوال المدنية تنص على أن كل مواطن يبلغ 16 سنة عليه أن يتقدم بطلب للحصول على بطاقة تحقيق شخصية من السجل المدني التابع له خلال فترة 6 أشهر من تاريخ بلوغه.

وتنص المادة 68 من قانون العقوبات على «كل خالف أحكام المادة السابق 48 من قانون الأحوال المدنية يعاقب بالحبس مدة لا تتجاوز 6 أشهر أو بالغرامة لا تقل عن 100 جنيه ولا تزيد عن 500 جنيه.

قانون الأحوال المدنية نص على أن المواطن صاحب البطاقة الشخصية في حال فقدها أو تلفها عليه أن يتقدم إلى السجل المدني التابع له المقيم في دائرته خلال 15 يوما من تاريخ فقد أو تلف البطاقة، للحصول على بطاقة رقم قومي بدل فاقد أو تالف.

حذر قانون الأحوال المدنية المواطنين التعامل أو الاحتفاظ بـ البطاقة الشخصية بعد أن صدرت له من السجل بطاقة بدلا منها.

عثرت إحدى الناخبات بلجنة مركز الشباب والرياضة بمركز الفتح التابع لمحافظة أسيوط، على 7 بطاقات رقم قومى محترقة ومتفحمة وملقاة على الأرض وملتصقة ببعضها البعض، وذلك خلال اليوم الأول من جولة الإعادة في انتخابات الرئاسة، 16 يونيو 2012. - صورة أرشيفية

لائحة وزارة الداخلية حددت غرامة قدرها 50 جنيها حالة عدم تحديث المواطن في بطاقة الرقم القومي الحالة الاجتماعية ومحل الإقامة أو في حالة تغير المهنة أو مكان العمل أو الزواج.

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تنص اللائحة غرامة آخري حال عدم تجديد بطاقة الرقم القومي المنتهية بعد مرور 7 سنوات على تاريخ إصدارها.

وأضاف القانون على ضرورة التزام مصلحة الأحوال المدنية بتطبيق القانون ضد المخالفين حال عدم تجديد أو استخراج بطاقة الرقم القومي في الميعاد الحدد لها.

استمارة أسعارها تختلف من استمارة إلى آخري، فالمميزة التي التي تصدر بعد 24 ساعة فقط من تسلمها إلى السجل سعرها 170 جنيهًا، اما الاستمارة العاجلة فسعرها 145 يوما يتم استلامها بعد 3 أيام من تسلمها، اما الاستمارة الأخيرة العادية. سعرها 45 جنيه يتم استلام البطاقة بعد تقديمها من السجل بعد 15 يوم.