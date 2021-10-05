تليغرام تتحدث عن بطء بسبب كثرة "المهاجرين" من "واتس آب" و"فيسبوك"

★ ★ ★ ★ ★

قال: مع انضمام العديد من المستخدمين أصبحت الأمور غير مستقرة بعض الشيء

قال تطبيق تليغرام، إنه يواجه مشكلات تم الإبلاغ عنها، عزاها إلى ما وصفه بـ"تدفق مستخدمي التطبيقات الأخرى واتس آب وماسينغر، وفيسبوك"، حسب سبوتنيك .

وتفصيلاً، أوضح بيان للشركة نشرته الإندبندنت : مع تعطل واتس آب، الآن لساعات، قام الآلاف من المستخدمين الجدد بالتسجيل في تليغرام، في الوقت نفسه، مما تسبب في بطء التطبيق بشكل كبير.

وسمى تليغرام ما حدث بأنه "الهجرة الكبيرة من التطبيق الأخضر إلى هنا"؛ لأنه أوضح المشكلات التي يواجهها.

وأكد التطبيق أنه "مع تسجيل جميع الأشخاص الجدد، تكون الأمور بطيئة بعض الشيء".

وأضاف: "مع انضمام العديد من المستخدمين إلى تليغرام، مرة واحدة اليوم، أصبحت الأمور غير مستقرة بعض الشيء"، لافتًا إلى أن فريقه التقني "يحاول الحفاظ على كل شيء".



وحول طبيعة المشكلة قال تليغرام: "تأثر عدد قليل فقط من المستخدمين، حيث يرى هؤلاء المستخدمون المتأثرون في الغالب تباطؤًا وبعض مشكلات الإشعارات".

وأكد أن الخدمة ستبقى مستقرة على مستوى العالم حتى عند وجود مشكلات في بعض المناطق.

وكانت تطبيقات مثل واتس آب وإنستغرام وفيسبوك قد توقفت عن العمل، منذ ساعات، وتوقفت أيضًا المنتجات الأخرى التي تعد جزءًا من عائلة التطبيقات نفسها، مثل فيسبوك وورك بليس عن العمل.

وحث تليغرام، الذي يقول إن لديه أكثر من 500 مليون مستخدم في جميع أنحاء العالم ، المستخدمين على حذف واتس آب.

