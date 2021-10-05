«قلة أدب».. طارق يحيى يرد على اتهامه بالاستيلاء على ملابس الناشئين

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رد طارق يحيى، مدير قطاعات الناشئين بنادي الزمالك، على اتهامات استيلاءه على ملابس قطاع الناشئين بالنادي الأبيض.

وقال طارق يحيى، في تصريحات تلفزيونية: «طلبت عمل تحقيق داخل نادي الزمالك بشأن تلك الواقعة، لأن هذا الكلام (قلة أدب)، مضيفًا: «للأسف تلك الاتهامات مصدرها أشخاص من داخل النادي، وأحد الأشخاص من الخارج، كان له مصلحة خاصة به».

وأضاف: «تم عمل تحقيق موسع داخل النادي حيث تم استدعاء جميع العمال في المخازن، وذلك في عهد اللجنة السابقة برئاسة الواء عماد عبدالعزيز، والتحقيقات أثبتت براءتي من تلك الاتهامات».

وأضاف: «بعدما أثبتت براءتي، لم يتحدث أحد عن الموضوع»، مضيفًا: «اللبس يأتي من الشركة الراعية للمخازن مباشرة».

وأكمل: «لم يكن لي أي علاقة بالملابس، والاتهامات التي تعرضت لها عارية تمامًا من الصح، وتطاول وقلة أدب».