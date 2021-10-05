«حمد الله ع السلامة».. نجوم يحتفلون بعودة فيسبوك بـ«كوميكس وإفيهات» (صور)

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رحب عدد من المشاهير بعودة مواقع التواصل الاجتماعي للعمل بعد فترة تعطل استغرقت 6 ساعات مساء الإثنين ونشر الفنان محمد هنيدي كوميك يرصد خلاله فترة توقف فيسبوك طوال 6 ساعات.

مشاهير يحتفلون بعودة فيسبوك

وعلق الفنان حميد الشاعري بكلمة واحدة عبر حسابه الرسمي على موقع فيسبوك:«هيييه..الفيس جيه» لتتوالى تعليقات وضحك متابعيه.

مشاهير يحتفلون بعودة فيسبوك

ونشر الفنان أكرم حسني كوميك له من أحد أفلامه وكتب «يالا نجري نعمل بوستات» بينما نشر الفنان محمد أنور صورة وهو يقبل زميله حمدي الميرغني ويحتفي بجملة «حمد الله عالسلامة» ووضع على صورته أسماء التطبيقات الثلاثة التي توقفت «فيسبوك وانستجرام وواتس آب» ونشر زميلهما إبرام سمير نجم مسرح مصر صورة له بالطريقة نفسها مع الفنان أشرف عبدالباقي.

مشاهير يحتفلون بعودة فيسبوك

ونشر الفنان احمد حلمي صورتين له تعكسان حالته عند انقطاع فيسبوك وعودته.

مشاهير يحتفلون بعودة فيسبوك

إلا أن فنانين آخرين انتقدوا حالة الحزن التي سيطرت على مستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي بعد انقطاع فيسبوك وكتبت المطربة رنا سماحة في أول تعليق لها بعد عودة فيسبوك: «هو احنا بجد السوشيال ميديا بقت مهمة اوي عندنا كده؟!».

مشاهير يحتفلون بعودة فيسبوك

وتابعت :«احنا ممكن منشوفش بعض بالأيام عادي مستحملناش كم ساعه من غير فيسبوك وواتساب وانستجرام».