المصري: وقعنا عقوبات كبيرة على رفعت.. وبرج العرب ملعبنا الموسم المقبل

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كشف محمد الخولي، نائب رئيس مجلس إدارة النادي المصري البورسعيدي، عن توقيع عقوبات كبيرة على أحمد رفعت، جناح الفريق الاول لكرة القدم، بسبب انقطاعه عن التدريبات في الفترة الماضية.

وقال محمد الخولي، في تصريحات تلفزيونية: «نتعامل في ملف أحمد رفعت باحترافية شديدة، وهذه ليست أول مرة ينقطع فيها اللاعب عن التدريبات»، مؤكدًا :«لن نسمح لأي لاعب أن يخل النظام داخل النادي المصري، مهما كان اسمه».

وأضاف :«وقعنا عقوبات كبيرة على اللاعب قد تصل إلى خصم 25% من عقده بسبب انقطاعه عن التدريبات، بالإضافة إلى توقيع عليه غرامة مالية قدرها 200 ألف جنيه، بسبب إجرائه حوار في أحد البرامج التلفزيونية دون حصوله على إذن مسبق من الجهاز الفني».

وعن الملعب الذي سوف يستضيف مباريات الفريق في الموسم المقبل، قال «حصلنا على الموافقات الأمنية للعب في بطولة الدوري على ستاد الجيش ببرج العرب وفي بطولة الكونفيدرالية على ستاد الإسكندرية».