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واتس آب يعود للعمل بعد تعطله لساعات

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واتس آب يعود للعمل بعد تعطله لساعات واتس آب يعود للعمل بعد تعطله لساعات

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عاد تطبيق واتس آب للعمل بعد انقطاع دام لأكثر من 6 ساعات، بالتزامن مع تعطل فيس بوك وإنستجرام.

وكانت شركة «فيسبوك» أعلنت عودة منصتها وخدماتها إلى العمل، وفقا لما ذكرته «سكاي نيوز».

وأعلنت شركة فيسبوك، قبل قليل، عودة جميع منصاتها للتواصل الاجتماعي للعمل بشكل طبيعي.

وقال مهندسو الشركة التقنيين في تغريدة على موقع «تويتر»: «إلى المجتمع الضخم من الناس والشركات في جميع أنحاء العالم الذين يعتمدون علينا: نحن آسفون».

وأضافوا: «لقد عملنا بجد لاستعادة الوصول إلى تطبيقاتنا وخدماتنا، ويسعدنا الإبلاغ عن عودتها للعمل عبر الإنترنت الآن. شكرا لك على تحملك معنا».

المصرى اليوم

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