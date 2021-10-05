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قال سامح شكري، وزير الخارجية، إن هناك العديد من الملفات موضع التقاء مع روسيا في الإطار الثنائي، لافتًا إلى أن الدولتين مهتمتان بتنمية العلاقات وتنفيذ المشروعات الكبرى كمحطة الضبعة والمنطقة الروسية الصناعية.

وأضاف شكري، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج «رأي عام»، الذي يقدمه الإعلامي عمرو عبدالحميد عبر فضائية «TeN»، مساء الاثنين، أنه توافق مع نظيره الروسي بشأن حل القضية الفلسطينية، وإعادة الاستقرار لسوريا وليبيا، ومقاومة ومكافحة الإرهاب.

وأشار إلى أن اللقاء تناول العمل المشترك في الإطار المتعدد والجهد المشترك في تناول التحديات المختلفة ومنها سد النهضة والجهد المبذول لخروج البيان الرئاسي من مجلس الأمن، موضحًا أنه توجه بالشكر إلى روسيا بسبب قبولها بصدور هذا البيان.

وتابع: «الشكر لقبول صدور البيان كدولة دائمة العضوية ولها تأثيرها من حيث القرار المتخذ أو التأثير على أعضاء آخرين، وتفهمها لاهتمام مصر بالقضية والمرونة التي أبدتها مصر والوصول إلى صيغة تحقق أهدافها وتراعي الاعتبارات السياسية المرتبطة بروسيا ودول أخرى».