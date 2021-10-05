«يقوده طفل».. مصرع سيدتين صدمهما «أتوبيس» في شبين القناطر

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لقيت سيدتان مصرعهما بقرية نوى التابعة لمركز شرطة شبين القناطر أثر تصادم أتوبيس رحلات أثناء قيام طفل بقيادتة، ما أسفر عن مصرعهما في الحال، تم نقل الجثتين للمستشفى تحت تصرف النيابة، وتولت النيابة التحقيق.

تلقى اللواء محسن شعبان مدير أمن القليوبية، إخطارا من مأمور مركز شبين القناطر، يفيد بتلقيه بلاغا بتصادم أتوبيس رحلات رقم «ا س 7315» أثناء قيام طفل بقيادته اصطدم بسيدات مما أدى إلى مصرع اثنتين في الحال.

انتقل على الفور مدير المباحث الجنائية بالمديرية، رئيس فرع البحث الجنائى، وبالفحص تبين مصرع كل من «س.ا»، ربة منزل و«ه. ز» أثناء مرورهما بالطريق داخل قرية نوى اصطدما الاتوبيس بيهما مما أدى إلى مصرعهما، تم نقل الجثتين للمستشفى، وتولت النيابة التحقيق.