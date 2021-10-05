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إطلالة جريئة للفنانة السورية نسرين طافش

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إطلالة جريئة للفنانة السورية نسرين طافش إطلالة جريئة للفنانة السورية نسرين طافش

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شاركت الفنانة السورية نسرين طافش جمهورها ومتابعيها بصور جديدة لها عبر حسابها الرسمي بـ«إنستجرام».

وظهرت نسرين طافش في الصور بإطلالة جريئة، وعلقت عبر حسابها: «أحرص أن يكون لديك عقل حكيم، روح حرة، قلب دافئ وأحلام جامحة».

وعُرض للفنانة السورية نسرين طافش مسلسل «المداح» في السباق الرمضاني الماضي وهو بطولة: حمادة هلال، أحمد بدير، خالد سرحان، محمد عز، جمال عبدالناصر، دنيا عبدالعزيز، حنان سليمان، محسن منصور، محمد الصاوي، هادى خفاجة، تامر شلتوت، صبحي خليل، عبير فاروق، محمود عامر، هايدي رفعت، وبسمة ماهر وغيرهم.

يذكر أن مسلسل «المداح» من سيناريو وحوار أمين جمال ووليد أبوالمجد وشريف يسري ومدير تصوير كريم عاشور ومن إخراج أحمد سمير فرج.

المصرى اليوم

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