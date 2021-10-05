أخبار عاجلة

اليوم مطار الغردقة الدولي يستقبل أولى رحلات «إيزى جيت» البريطانية -
من اليوم.. بريطانيا ترفع 47 دولة من قائمة كورونا الحمراء -
جامعة ويسترن إمبريال للطب، أنتيغوا تقدم تعليمًا طبيًا مجانيًا في جميع أنحاء العالم، ضمن مبادرة أعلن عنها السيد جاستون براون - رئيس وزراء أنتيغوا -
هيئة تقويم التعليم والتدريب تمنح "أم القرى" الاعتماد المؤسّسي الكامل -
القهوة بالحليب والبطاطس باللحوم.. لماذا لا يجوز خلط بعض الأطعمة؟ -
قادة الكونجرس في إلينوي ينضمون إلى النشطاء المحليين لتكريم ضحايا كوفيد-19 ودعم زيادة اللقاحات العالمية -
ولي العهد يعلن شفاءه من فيروس كورونا -
لبنان.. حريق كبير بالقرب من منشأة الزهراني لتوليد الطاقة -
بعد تعديلها.. تعرف على أسعار الدواجن اليوم الاثنين 11 أكتوبر 2021 -
مسؤول بسان جرمان: ريال مدريد لم يحترم مبابي ويجب معاقبتهم -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. علوم و تكنولوجيا
  3. المصرى اليوم

مارك زوكربيرج يوجه رسالة عبر فيسبوك لمستخدمي منصاته حول العالم

Print
مارك زوكربيرج يوجه رسالة عبر فيسبوك لمستخدمي منصاته حول العالم مارك زوكربيرج يوجه رسالة عبر فيسبوك لمستخدمي منصاته حول العالم

اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلن مؤسس شركة فيسبوك، مارك زوكربيرج، إن مواقع فيسبوك وإنستجرام وماسنجر عادت للعمل الآن.

وأضاف مارك في منشور عبر حسابه الشخصي على «فيسبوك»: «نأسف لما حدث اليوم، أعلم مدى اعتمادكم على خدماتنا للبقاء على اتصال مع الأشخاص الذين تهتمون بهم».

وأعلنت شركة فيسبوك، منذ قليل، عودة جميع منصاتها للتواصل الاجتماعي للعمل بشكل طبيعي.

وقال مهندسو الشركة التقنيين في تغريدة على موقع «تويتر»: «إلى المجتمع الضخم من الناس والشركات في جميع أنحاء العالم الذين يعتمدون علينا: نحن آسفون».

وأضافوا: «لقد عملنا بجد لاستعادة الوصول إلى تطبيقاتنا وخدماتنا، ويسعدنا الإبلاغ عن عودتها للعمل عبر الإنترنت الآن. شكرا لك على تحملك معنا».

كان موقع فيسبوك ومنصة مشاركة الصور إنستجرام عاودا الاتصال بشبكة الإنترنت جزئيا مساء اليوم الاثنين بعد انقطاع عالمي دام قرابة ست ساعات.

وبدأ انقطاع خدمات فيسبوك وإنستجرام وواتساب في حوالي الساعة 1200 ظهرا بتوقيت شرق الولايات المتحدة (1600 بتوقيت جرينتش).

وفي حوالي الساعة الساعة 0545 مساء بتوقيت شرق الولايات المتحدة بدأ بعض مستخدمي فيسبوك يستعيدون الخدمة جزئيا.

المصرى اليوم

مواضيع متعلقة
اليوم مطار الغردقة الدولي يستقبل أولى رحلات «إيزى جيت» البريطانية

اليوم مطار الغردقة الدولي يستقبل أولى رحلات «إيزى جيت» البريطانية

لبنان.. حريق كبير بالقرب من منشأة الزهراني لتوليد الطاقة

لبنان.. حريق كبير بالقرب من منشأة الزهراني لتوليد الطاقة

بعد تعديلها.. تعرف على أسعار الدواجن اليوم الاثنين 11 أكتوبر 2021

بعد تعديلها.. تعرف على أسعار الدواجن اليوم الاثنين 11 أكتوبر 2021

أحمد ناجي: «الهاني سليمان رقم واحد في الحراس الموسم الماضي»

أحمد ناجي: «الهاني سليمان رقم واحد في الحراس الموسم الماضي»