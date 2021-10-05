مارك زوكربيرج يوجه رسالة عبر فيسبوك لمستخدمي منصاته حول العالم

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أعلن مؤسس شركة فيسبوك، مارك زوكربيرج، إن مواقع فيسبوك وإنستجرام وماسنجر عادت للعمل الآن.

وأضاف مارك في منشور عبر حسابه الشخصي على «فيسبوك»: «نأسف لما حدث اليوم، أعلم مدى اعتمادكم على خدماتنا للبقاء على اتصال مع الأشخاص الذين تهتمون بهم».

وأعلنت شركة فيسبوك، منذ قليل، عودة جميع منصاتها للتواصل الاجتماعي للعمل بشكل طبيعي.

وقال مهندسو الشركة التقنيين في تغريدة على موقع «تويتر»: «إلى المجتمع الضخم من الناس والشركات في جميع أنحاء العالم الذين يعتمدون علينا: نحن آسفون».

وأضافوا: «لقد عملنا بجد لاستعادة الوصول إلى تطبيقاتنا وخدماتنا، ويسعدنا الإبلاغ عن عودتها للعمل عبر الإنترنت الآن. شكرا لك على تحملك معنا».

كان موقع فيسبوك ومنصة مشاركة الصور إنستجرام عاودا الاتصال بشبكة الإنترنت جزئيا مساء اليوم الاثنين بعد انقطاع عالمي دام قرابة ست ساعات.

وبدأ انقطاع خدمات فيسبوك وإنستجرام وواتساب في حوالي الساعة 1200 ظهرا بتوقيت شرق الولايات المتحدة (1600 بتوقيت جرينتش).

وفي حوالي الساعة الساعة 0545 مساء بتوقيت شرق الولايات المتحدة بدأ بعض مستخدمي فيسبوك يستعيدون الخدمة جزئيا.