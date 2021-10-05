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شكري: « وقطر أزالتا شوائب الماضي.. والعلاقات تسير بشكل جيد»

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شكري: «مصر وقطر أزالتا شوائب الماضي.. والعلاقات تسير بشكل جيد» شكري: « وقطر أزالتا شوائب الماضي.. والعلاقات تسير بشكل جيد»

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قال سامح شكري، وزير الخارجية، إن وزير الخارجية الروسي أكد على أنه يجب أن يتم اتخاذ سحب القوات الأجنبية من ليبيا بالتدريج، وذلك وفقا لخطة متفق عليها.

وأضاف سامح شكري، عبر مداخلة هاتفية مع الإعلامي عمرو عبدالحميد ببرنامج «رأي عام» المذاع على فضائية TeN، اليوم الاثنين: نحن نرى في هذه المرحلة أهمية إرساء المبدأ، وعلى الليبية أن تصيغ الخطة بالشكل الذي يتم لخروج القوات.

وأوضح أن مجلس الأمن يلعب دور في خروج القوات الأجنبية من ليبيا، وهناك مبادرات تقوم بها دول مؤثرة، مضيفا: «نحن نقر بالمبدأ وهو متوافق عليه دوليا في قرار مجلس الأمن ومفردات برلين ومنتدى الحوار الوطني الليبي، وبالتالي يجب أن يحترم وأن توضع آلية تنفيذية لتحقيق هذا الهدف».

ولفت إلى أن العلاقات المصرية القطرية تسير بشكل جيد، وإزالة شوائب الماضي، وبدء صفحة جديدة من التعاون، ومبادئ الاحترام المتبادل، وعدم التدخل في الشؤون الداخلية، وتصفية كل ما يتعلق بتوتر وقضايا عالقة بين البلدين.

ونوه وزير الخارجية، بأن العلاقة مع تركيا بعد الجولة الثانية لازالت هناك قضايا معلقة يجب على الجانب التركي أن يتخذ خطوات أكثر تأثيرا فيها، وتكون ملبية لما طرح، وعندما يكون هناك مجال لتقدم في إطار بعض الإجراءات التي اتخذت ونأمل أن يتم البناء عليها حتى يتم العودة إلى علاقات طبيعية.

المصرى اليوم

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