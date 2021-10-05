إبراهيم فايق عن طريقة تقديم الأهلي للاعبين: «محدش بيدور على صورة»

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علق الإعلامي إبراهيم فايق، على تجديد عمرو السولية، لاعب خط وسط الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، عقده مع القلعة الحمراء.

وكان الأهلي أعلن يوم الاثنين، عن تجديد عقد عمرو السولية، لمدة ثلاث مواسم مقبلة لينتهي في 2024.

وقال إبراهيم فايق، في تصريحات تلفزيونية: «لفت انتباهي صورة تجديد عمرو السولية، عقده مع الأهلي، حيث لم يظهر في الصورة سوى اللاعب وأمير توفيق، مدير التعاقدات بالقلعة الحمراء، وخلفهما شعار النادي، ونفس الأمر نجده عند تقديم اللاعبين الجدد، يتم عمل فيديوهات للاعبين عبر مواقع التواصل الاجتماعي لتقيدمهم للجمهور».

وأضاف: «محدش في الأهلي بيدور على صورة، لا يوجد في الصورة سوى غير مدير التعاقدات واللاعب، وهذا هو النظام في القلعة الحمراء»، مؤكدًا :«لا يوجد أي مسؤول في الأهلي (يجري وراء اللقطة)».

وتابع: «أمير توفيق، لم ينجح وحده في تجديد عقد عمرو السولية، هناك أشخاص أخرين، ولكن عمرك ما هتلاقي رئيس النادي أو عضو مجلس إدرة في الصورة الكل يعمل من أجل الكيان».