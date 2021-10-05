لجان «الأتوبيس الطائر» تفاجئ 20 مدرسة في مراكز أسوان ودراو ونصر النوبة

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قام الأتوبيس الطائر من خلال لجنة تفتيشية مفاجئة وبإشراف اللواء أيمن رضا السكرتير العام المساعد على مدار يومين بالمرور الميدانى على 20 مدرسة بمختلف المراحل التعليمية داخل مدن وقرى أسوان ودراو ونصر النوبة للتأكد من جاهزيتها وإعدادها لإستقبال الطلاب والعملية التعليمية على الوجه الأكمل .

وقال أيمن رضا بأنه طبقاً لتكليفات محافظ أسوان فقد قامت اللجنة برصد الملاحظات والسلبيات والعمل على تلافيها في وجودها، لافتاً إلى أنه تم التأكيد على الرش والتطهير والتعقيم لمكونات هذه المدارس ضمن الإجراءات الوقائية لمواجهة إنتشار فيروس كورونا، بجانب التشديد على تلقى المعلمين والعاملين بها للقاح كورونا قبل بدء العام الدراسى .