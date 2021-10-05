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وكيل السولية: رفض عرضًا إماراتيًا.. ولم يفرض شروطه للتجديد للأهلي

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وكيل السولية: رفض عرضًا إماراتيًا.. ولم يفرض شروطه للتجديد للأهلي وكيل السولية: رفض عرضًا إماراتيًا.. ولم يفرض شروطه للتجديد للأهلي

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كشف حازم الحديدي، وكيل أعمال عمرو السولية، لاعب خط وسط الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، عن كواليس تجديد عقده مع القلعة الحمراء.

وكان الأهلي أعلن يوم الاثنين، عن تجديد عقد عمرو السولية، لمدة ثلاث مواسم مقبلة لينتهي في 2024.

وقال حازم الحديدي، في تصريحات تلفزيونية: «تجديد عمرو السولية عقده مع الأهلي لم يأخذ وقتًا طويلاً»، مضيفًا: «ضغط المباربات مع الأهلي والمنتخب الوطني في الفترة الماضية، كان سببًا رئيسيًا في تجديد عقد اللاعب، وصورة تجديد التعاقد تم التقاطها منذ أسبوع أو 10 أيام تقريبًا».

وأضاف: «السولية لم يفرض شروطه لتجديد عقده مع الفريق الأحمر، المفاوضات كانت سهلة وبسيطة»، مشيرًا: «اللاعب تلقى عرضًا في الفترة الماضية من أحد أندية الدوري الإماراتي، ولكنه فضل البقاء مع النادي الأحمر.

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