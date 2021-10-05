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عودة فيسبوك وواتساب للعمل بعد ساعات من تعطُّلهما لدى المستخدمين حول العالم

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عودة فيسبوك وواتساب للعمل بعد ساعات من تعطُّلهما لدى المستخدمين حول العالم عودة فيسبوك وواتساب للعمل بعد ساعات من تعطُّلهما لدى المستخدمين حول العالم
"إنستجرام" عاد للعمل في الولايات المتحدة

عودة فيسبوك وواتساب للعمل بعد ساعات من تعطُّلهما لدى المستخدمين حول العالم

عادت منصتا فيسبوك وواتساب للعمل بعد عُطل استمر ساعات عدة؛ منع المستخدمين حول العالم من دخول المنصتَيْن.

وتفصيلاً، عاد تطبيق "إنستجرام" للعمل في الولايات المتحدة، فيما أشارت مراسلة قناة العربية إلى أن منصة فيسبوك عادت للعمل في كندا.

وكشفت وسائل إعلام أمريكية عن أن "فيسبوك" أرسلت فريقًا إلى كاليفورنيا في محاولة لإعادة عمل خوادمها يدويًّا، وذلك حسبما أفادت فضائية "العربية" في خبر عاجل لها منذ قليل.

وقال خبراء إن خطأ تقنيًّا هو السبب المرجَّح لتعطل خدمات فيسبوك وواتساب وإنستجرام.

وشكا عدد من مستخدمي منصات التواصل الاجتماعي من تعطل خدمة تواصل واتساب وفيسبوك وإنستجرام وماسنجر؛ إذ تعذر على المستخدمين الاتصال معها.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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