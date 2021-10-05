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وزير الخارجية يبحث مع المبعوث الأممي آخر المستجدات لإنهاء الأزمة اليمنية

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وزير الخارجية يبحث مع المبعوث الأممي آخر المستجدات لإنهاء الأزمة اليمنية وزير الخارجية يبحث مع المبعوث الأممي آخر المستجدات لإنهاء الأزمة اليمنية
تطرقا إلى جهود ومبادرات للوصول إلى حل سياسي شامل

وزير الخارجية يبحث مع المبعوث الأممي آخر المستجدات لإنهاء الأزمة اليمنية

استقبل وزير الخارجية، الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله، في مقر الوزارة بالرياض، اليوم، المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة إلى اليمن هانس غروندبرغ.

وجرى خلال الاستقبال استعراض الجهود والمبادرات التي قدمتها المملكة بهدف تحقيق الأمن والاستقرار والسلام لليمن الشقيق، كما تطرق الجانبان إلى جهود المملكة التي تبذلها على الصعيدين الإقليمي والدولي من أجل دعم الوصول إلى حل سياسي شامل للأزمة اليمنية، وإيقاف الانتهاكات الإنسانية التي تقوم بها مليشيا الحوثي بحق الشعب اليمني الشقيق التي تعطل بدورها كافة الحلول السياسية لإنهاء الأزمة اليمنية.


حضر الاستقبال سفير خادم الحرمين الشريفين لدى اليمن المشرف على البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن السفير محمد آل جابر.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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