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أكد خبراء طقس ومناخ أن إعصار شاهين بدأ يتراجع عن قوته بعد أن توغل في اليابسة العمانية، ويتحول إلى عاصفة مدارية بسرعة رياح تبلغ نحو 100 كم في الساعة.

وتوقع الخبراء أن يتوغل شاهين على هيئة منخفض جوي إلى الأراضي السعودية عبر سحبه الكثيفة والمفعمة بالرطوبة، وأن تتشكل السحب الركامية الضخمة لتروي الركن الجنوبي الشرقي من الربع الخالي بأمطار متفرقة لمدة 3 أيام زاحفا باتجاه وسط، ثم غربي منطقة الربع الخالي.

رياح عاتية

وكانت أجزاء واسعة من شمال السلطنة تأثرت مع ساعات مساء الأحد حتى صباح الإثنين بهطولات مطرية شديدة الغزارة مع تركزها بالدرجة الأولى على محافظتي شمال وجنوب الباطنة، مخلفا خسائر مادية وبشرية في العديد من المحافظات الشمالية، فيما تشير آخر صور الأقمار الاصطناعية إلى بداية ابتعاد الحالة المدارية شاهين عن أجواء السلطنة وتحركها تدريجيا نحو منطقة الربع الخالي والمعروف بأنها مقبرة الأعاصير.

نادر الحدوث

وتوقع الخبير البيئي السعودي، أستاذ علم البيئة الدكتور علي عدنان عشقي، أن تشهد المملكة في الشتاء المقبل ابتداء من شهر نوفمبر المقبل أمطارا شديدة في جميع الأجزاء قد تتسبب في فيضانات عارمة.

وأبان عشقي لـ«الوطن»، أن إعصار شاهين، تتراوح سرعة رياحه ما بين 120 و130 كيلومترا في الساعة، وتأثيره على المملكة محدود، ويقتصر على الركن الجنوبي الشرقي للمملكة، ويستبعد أن يؤثر على الرياض أو المنطقة الشرقية.

وأضاف أن حدوث مثل هذه الأعاصير في منطقة العرب نادر الحدوث، ولكن نتيجة لارتفاع درجة حرارة المياه السطحية الشاذ لمياه بحر العرب ومنطقة غرب المحيط الهندي، فإن تكون هذه الأعاصير وارد، أيضا أن ارتفاع درجة حرارة المياه السطحية لمنطقة غرب المحيط الهندي لعب دورا مهما في الفيضانات التي شهدتها الهضبة الإثيوبية والسودان وغرب شبه القارة الهندية.

الإعصار شاهين

تراجع شدة ورقعة الأمطار عن أغلب محافظات عمان

الحالة المدارية تلفظ أنفاسها الأخيرة

الإعصار يتحول إلى عاصفة مدارية بسرعة 100 كم/الساعة

يتوغل على هيئة منخفض جوي إلى السعودية