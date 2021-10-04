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إحياء 6 محاصيل بعد انقطاعها 4 عقود

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إحياء 6 محاصيل بعد انقطاعها 4 عقود إحياء 6 محاصيل بعد انقطاعها 4 عقود
بعد انقطاع لأكثر من 4 عقود من الزمن في مزارع واحة الأحساء الزراعية لزيادة ملوحة التربة، كشف مدير عام مكتب وزارة البيئة والمياه والزراعة في الأحساء المهندس إبراهيم الخليل، تبني جهات الاختصاص في إدارته إعادة زراعة 6 فواكه، انقطعت من الواحة أو انخفضت كمياتها، وهي: الخوخ، والمشمس، والرمان و«السواري»، والتين، والبوباي، والتنسيق مع جهات الاختصاص في المؤسسة العامة للري لتخفيف الملوحة في المياه المجددة، لتعمل على غسيل التربة، ومعالجة الملوحة.

وأكد الخليل لـ«الوطن» أمس، وجود الميزة النسبية لثمرة محصول «اللومي» في الأحساء مقارنة بالمناطق والمحافظات الأخرى داخل وخارج المملكة، وتفرد اللومي بالجودة والقيمة الغذائية، وكمية العصير في الثمرة، وذلك بسبب الأجواء المناخية المواتية لزراعته فضلًا عن التربة الملائمة.

وأطلع الخليل خلال زيارته لأحد مزارع اللومي، التي تعتبر مزرعة نموذجية، يصل ارتفاع الشجرة فيها إلى 3.5 أمتار، وعرضها قرابة متر واحد، وتبدأ الثمار بعد 4 أشهر بنسبة 70%، وتبلغ طاقتها الإنتاجية 10 آلاف شتلة سنويًّا.


الوطن السعودية

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