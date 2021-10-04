أعمدة كهرباء نجران جسد بلا ضوء

★ ★ ★ ★ ★

لم تستكمل إنارة الشوارع في عدد من القرى في شرق وجنوب نجران وجرى تركيب الأعمدة مع القواعد، ولم يتم تركيب اللمبات على الطريق المتقاطع مع شارع الأمير سلطان بن عبد العزيز.

ورصدت «الوطن» شكاوى الأهالي من وجود أعمدة إنارة تم تركيبها منذ عام ولم يستكمل المشروع حتى الآن، حيث يمر الطريق بعدد من القرى المأهولة بالسكان مثل بئر بركة وقرية اللجام التراثية وخصيفة والصروف وحمامة، وبعض القرى في حي الجربة.

وأوضحت امانة نجران انها مستمرة في تحسين المشهد الحضري ودعت المواطنين إلى المشاركة في تحسين المشهد الحضري من خلال الإبلاغ عبر تطبيق بلدي.