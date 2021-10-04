تأجيل محاكمة متهمين عرضا طفلتهما للبيع في القاهرة إلى 17 أكتوبر

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أجّلت محكمة جنايات القاهرة ،محاكمة متهمين عرضا طفلتهما للبيع في القاهرة مقابل مبلغ مالى قدره 700ألف جنية لجلسة 17 أكتوبر.

صدر القرار برئاسة المستشار محمد أحمد الجندى وعضوية المستشارين أيمن عبدالخالق ومحمد أحمد صبري.

كانت النيابة أحالت المتهمين لمحكمة الجنايات، بعد أن كشفت التحقيقات أن المتهمة الأولى استخدمت موقع التواصل الاجتماعي «الفيس بوك» بمساعدة زوجها وعرضا نجلتهما للبيع بزعم التبنى مقابل الحصول على منفعة مادية.

ووجهت النيابة للمتهمين تهمه تعريض حياة الطفلة وأمنها وسلامتها للخطر بأن تخلا عنها وعرضها للبيع كون إنهما مسئولين عن رعايتها. اكدت تحريات إدارة مكافحة الهجرة غير الشرعية عن قيام المتهمان بالاتجار بالأطفال حديثي الولادة فكلف أحد مصادره السرية بالتواصل مع المتهمة الأولى واتفقا على شراء الطفلة مقابل 700 ألف جنية وتم ضبطهما بحوزتهما المجنى عليها.