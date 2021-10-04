تأجيل محاكمة متهم بتزوير رخصة سيارة للدور المقبل

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قررت محكمة جنايات القاهرة، الاثنين، تأجيل إعادة إجراءات محاكمة متهم على الحكم الصادر ضده بالسجن 10 سنوات في اتهامه بتزور محررات رسمية في روض الفرج، للدور المقبل.

صدر القرار برئاسة المستشار عادل على السيد، وعضوية المستشارين جمال عبدالعزيز ومصطفى سامي وكمال سعيد الرحماني، وأمانة سر محمد عطية، وحمد محمد وعبدالله أبوضيف.

كانت النيابة احالت المتهم لمحكمة الجنايات، لأنه في غضون عام 2019 بدائرة قسم شرطة روض الفرج بمحافظة القاهرة، اشترك مع آخر مجهول بطريقى الاتفاق والمساعدة في ارتكاب تزوير في محرر رسمي هو رخصة التسيير الخاصة بسيارة بوحدة مرور بولاق وذلك بأن اتفق مع ذلك المجهول على اصطناعها على غرار المحررات الصحيحة منها وساعده في ذلك بأن أمده بالبيانات المراد إثباتها فاصطنعها المجهول على غرار المحررات الصحيحة.

كما اشترك المتهم مع آخر مجهول بطريقى الاتفاق والمساعدة في تزوير محرر رسمي هو التوكيل رقم 1360/ لسنة 2018 توثيق الجيزة بأن اتفق مع مجهول على اصطناعها على غرار المحررات الصحيحة منها وساعده في ذلك بأن أمده بالبيانات المراد إثباتها.

وكشفت التحقيقات أن المتهم كان يصدر رخصا مزورة إلى السيارات المسروقة والنصب على آخرين ببيعها لهم ومن بين وقائعهم، بيع سيارة مسروقة لشخص مقيم في الجيزة بمبلغ قدره تسعون ألف جنيه وتزوير رخصتها، واكتشف بالمصادفة الواقعة عند تجديد الرخصة بأنه ليس مالك السيارة الأصلي.