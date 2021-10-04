أخبار عاجلة

ولي العهد يعلن شفاءه من فيروس كورونا -
لبنان.. حريق كبير بالقرب من منشأة الزهراني لتوليد الطاقة -
بعد تعديلها.. تعرف على أسعار الدواجن اليوم الاثنين 11 أكتوبر 2021 -
مسؤول بسان جرمان: ريال مدريد لم يحترم مبابي ويجب معاقبتهم -
السديس: ما تقدّمه المملكة في خدمة الحرمين يمثل نقلة نوعية في مستوى الخدمات -
خلال 24 ساعة.. باكستان تسجل 1004 إصابات جديدة بكورونا و28 وفاة -
"ممطرة" تنطلق غداً.. "الحصيني": حالة تبدأ بـ 3 مناطق والغيوم هنا -
الإنتر وجوفنتوس يتواجهان في السعودية في كأس السوبر الإيطالي -
إحصاء: 3 % من سكان العالم أُصيبوا بكورونا -
هل يجب تطعيم الأطفال بلقاح كورونا وهل هو آمن؟! مركز الأمراض والسيطرة يجيب -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. أخبار العالم
  3. السعودية
  4. صحيفة سبق اﻹلكترونية

ناشر مصري لـ"سبق": المملكة قدمت تسهيلات فاقت توقعات الناشرين المشاركين في معرض كتاب الرياض

Print
ناشر مصري لـ"سبق": المملكة قدمت تسهيلات فاقت توقعات الناشرين المشاركين في معرض كتاب الرياض ناشر مصري لـ"سبق": المملكة قدمت تسهيلات فاقت توقعات الناشرين المشاركين في معرض كتاب الرياض
خفضت سعر إيجار الأجنحة إلى النصف.. وأتاحت خدمة التأشيرة الرقمية

ناشر مصري لـ

أعرب مدير المعارض الدولية بدار "مفكرون الدولية" للنشر وليد عبدالحميد، عن ارتياح الدار للمشاركة في دورة معرض الرياض للكتاب هذا العام؛ وذلك للتسهيلات الكثيرة التي قدمتها المملكة للناشرين المشاركين في المعرض، لافتاً إلى أن هذه التسهيلات فاقت توقعات الناشرين.

وأوضح "عبدالحميد" لـ"سبق"، أن المملكة أتاحت دخول مسؤولي دور النشر دون حجر في إحدى الدول الأخرى، واكتفت بالحجر المنزلي عند القدوم للحاصلين على جرعتين من أحد اللقاحات المضادة لفيروس كورونا المعتمدة لديها، كما أتاحت خدمة التأشيرة الرقمية، مما وفر الكثير من الوقت والجهد على المشاركين.

وأضاف أن من التسهيلات المهمة، تعاون جميع الجهات ذات الصلة في المملكة مثل، هيئة الأدب والنشر والترجمة، وإدارة معرض الرياض، ووزارة الصحة، وسلطات أمن المطار والموانئ، بالإضافة إلى تخفيض إيجار الأجنحة في المعرض من 200 دولار للمتر إلى 100 دولار، وضمها لجميع الأجنحة المشاركة في المعرض تحت سقف واحد؛ مما جنب زوار المعرض مشقة التنقل لمسافات طويلة بين الدور المشاركة.

وعن أكثر الكتب مبيعاً في جناح دار مفكرون المصرية، بين "عبدالحميد"، أن أكثر الكتب مبيعاً هي: وقائع الأعيان والأحوال، ومع التفاسير، وحركة الإلحاد الجديد، والوجود التاريخي للأنبياء، وسؤال القدر، والهشاشة النفسية.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

مواضيع متعلقة
هيئة تقويم التعليم والتدريب تمنح "أم القرى" الاعتماد المؤسّسي الكامل

هيئة تقويم التعليم والتدريب تمنح "أم القرى" الاعتماد المؤسّسي الكامل

القهوة بالحليب والبطاطس باللحوم.. لماذا لا يجوز خلط بعض الأطعمة؟

القهوة بالحليب والبطاطس باللحوم.. لماذا لا يجوز خلط بعض الأطعمة؟

مسؤول بسان جرمان: ريال مدريد لم يحترم مبابي ويجب معاقبتهم

مسؤول بسان جرمان: ريال مدريد لم يحترم مبابي ويجب معاقبتهم

السديس: ما تقدّمه المملكة في خدمة الحرمين يمثل نقلة نوعية في مستوى الخدمات

السديس: ما تقدّمه المملكة في خدمة الحرمين يمثل نقلة نوعية في مستوى الخدمات