البرلمان الليبي يقر قانون انتخاب مجلس النواب ويعلن موعدا جديدا لإجراء الانتخابات

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أعلن مجلس النواب الليبي، اليوم الاثنين، إقرار قانون انتخاب مجلس النواب، خلال جلسة مناقشة القانون في مقر البرلمان بمدينة طبرق.

وقال المتحدث باسم مجلس النواب الليبي، عبدالله بليحق، في بيان له، إنه "تم إقرار قانون انتخاب مجلس النواب في جلسة اليوم"، مؤكدا إتمام إعداد التشريعات اللازمة لتنظيم الانتخابات الرئاسية والبرلمانية.

وأضاف بليحق أن مجلس النواب وافق بالإجماع على إجراء الانتخابات البرلمانية بعد الانتهاء من انتخاب الرئيس بثلاثين يوما، والتي مقرر لها في 24 ديسمبر/ كانون الأول المقبل، حسب خارطة الطريق.