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مصادر سودانية: قتلى في عملية أمنية بالجنوب

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مصادر سودانية: قتلى في عملية أمنية بالجنوب مصادر سودانية: قتلى في عملية أمنية بالجنوب
أعلنت مصادر سودانية سقوط قتلى وجرحى في عملية أمنية، لتفكيك خلايا إرهابية في منطقة «جبرة» جنوبي الخرطوم. ونقلت «سودان ناو» عن المصادر قولها إن العملية لا تزال متواصلة، كاشفة عن إصابة 3 جنود من الاستخبارات العسكرية، بينما سقط ما لا يقل عن 4 أشخاص من الخلية الإرهابية.

وأوضحت المصادر أنه تمت الاستعانة بأفراد من هيئة العمليات التابعة لجهاز المخابرات العامة في الاشتباكات التي ما زالت تدور في «جبرة». من ناحية أخرى، بث أحد المواطنين في «جبرة» مقطع يوضح تمكن القوة المشتركة من القبض على أحد الإرهابيين. يأتي ذلك بعد يوم من اعتقال قوات الأمن السودانية 3 عناصر إرهابية في حي «الهدى»، شرقي النيل، بالعاصمة (الخرطوم). قد أعلن جهاز المخابرات العامة السودانية مداهمة خلية إرهابية في منطقتي «جبرة» و«الأزهري» جنوبي الخرطوم، الثلاثاء الماضي، مما أسفر عن القبض على 11 من جنسيات مختلفة ينتمون لتنظيم «داعش»، بينما تمكن 4 من الهروب.

كما أعلن جهاز المخابرات مقتل 5 من ضباط المخابرات السودانية وإصابة آخر في أثناء عملية مداهمة الخلية الإرهابية.


الوطن السعودية

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