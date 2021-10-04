الدورة الـ72 لمفوضية اللاجئين

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بدأت أعمال الدورة الـ72 للمجلس التنفيذي لشؤون اللاجئين في جنيف اليوم، التي تستمر حتى 8 أكتوبر الجاري. ودعا مفوض الأمم المتحدة السامي لشوون اللاجئين فيليبو جراندي، المجتمع الدولي إلى بذل الجهود لحل النزاعات غير المحسومة، لخفض الزيادة المدمرة في أعداد اللاجئين والنازحين داخليا، وهي الأعداد التي تضاعفت خلال العقد الماضي.

وأشار إلى أن هناك مليون طفل، ولدوا في المنفى خلال السنوات الثلاث الماضية وحدها، بسبب الفشل في صنع السلام والفشل في إيجاد الحلول، لمنع تفاقم هذه الأزمات الإنسانية. وسلط الضوء على الأوضاع الوخيمة والنزوح القسري في منطقة الساحل.