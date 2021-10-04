أخبار عاجلة

ولي العهد يعلن شفاءه من فيروس كورونا -
لبنان.. حريق كبير بالقرب من منشأة الزهراني لتوليد الطاقة -
بعد تعديلها.. تعرف على أسعار الدواجن اليوم الاثنين 11 أكتوبر 2021 -
مسؤول بسان جرمان: ريال مدريد لم يحترم مبابي ويجب معاقبتهم -
السديس: ما تقدّمه المملكة في خدمة الحرمين يمثل نقلة نوعية في مستوى الخدمات -
خلال 24 ساعة.. باكستان تسجل 1004 إصابات جديدة بكورونا و28 وفاة -
"ممطرة" تنطلق غداً.. "الحصيني": حالة تبدأ بـ 3 مناطق والغيوم هنا -
الإنتر وجوفنتوس يتواجهان في السعودية في كأس السوبر الإيطالي -
إحصاء: 3 % من سكان العالم أُصيبوا بكورونا -
هل يجب تطعيم الأطفال بلقاح كورونا وهل هو آمن؟! مركز الأمراض والسيطرة يجيب -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. مصر
  3. المصرى اليوم

وحدة السكتة الدماغية بمستشفى التأمين الصحي في الفيوم

Print
وحدة السكتة الدماغية بمستشفى التأمين الصحي في الفيوم وحدة السكتة الدماغية بمستشفى التأمين الصحي في الفيوم

اشترك لتصلك أهم الأخبار

افتتح الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الفيوم، وحدة السكتة الدماغية بمستشفى الفيوم للتأمين الصحي، وذلك بحضور الدكتور حاتم جمال الدين وكيل وزارة الصحة، والدكتور سيف الدين عبدالشكور مدير فرع التأمين الصحي بالفيوم، والدكتور هاني عارف أستاذ المخ والأعصاب بكلية طب عين شمس، والدكتور أحمد البسيوني أستاذ المخ والأعصاب بطب عين شمس، والنائبة ميرفت عبدالعظيم عضو لجنة الصحة بمجلس النواب، والدكتورة دينا كرم مدير مستشفى التأمين الصحي، والدكتور مصطفى عبدالحفيظ مدير وحدة السكتة الدماغية بالمستشفى.

عقب الافتتاح، تفقد محافظ الفيوم ومرافقوه وحدة السكتة الدماغية التي تقدم خدماتها الطبية للمصابين بجلطات الدم الدماغية، من إذابة الجلطات وتوسيع شرايين المخ، وكذلك الخدمات التشخيصية والعلاجية، وعلاج الحالات الطارئة، فضلاً عن تشخيص الحالات الحادة للإضطرابات والأمراض العصبية.

كما تفقد المحافظ، وحدة القسطرة القلبية والطرفية والمخية، واستمع لشرح حول مكونات الوحدة والخدمات التي تقدمها للمرضى، وشارك المحافظ شباب الأطباء، المحاضرة العلمية حول الأمراض العصبية.

أعرب محافظ الفيوم عن ترحيبه بكلٍ من الدكتور هاني عارف، والدكتور أحمد البسيوني، القامتين العلميتين في تخصص المخ والأعصاب، مشيراً إلى أهمية الاستفادة من المتخصصين في المجالات الطبية المختلفة ونقل الخبرات لشباب الأطباء، لتحقيق أكبر استفادة للمنظومة الطبية بالمحافظة، مثمناً جهود الفريق الطبي بالمحافظة في التصدي لأزمة كورونا.

المصرى اليوم

مواضيع متعلقة
لبنان.. حريق كبير بالقرب من منشأة الزهراني لتوليد الطاقة

لبنان.. حريق كبير بالقرب من منشأة الزهراني لتوليد الطاقة

بعد تعديلها.. تعرف على أسعار الدواجن اليوم الاثنين 11 أكتوبر 2021

بعد تعديلها.. تعرف على أسعار الدواجن اليوم الاثنين 11 أكتوبر 2021

أحمد ناجي: «الهاني سليمان رقم واحد في الحراس الموسم الماضي»

أحمد ناجي: «الهاني سليمان رقم واحد في الحراس الموسم الماضي»

استقالة مستشار النمسا على خلفية اتهامات بالفساد

استقالة مستشار النمسا على خلفية اتهامات بالفساد