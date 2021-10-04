خبير أمن المعلومات يوضح تداعيات تعطل خدمات فيسبوك وواتساب وانستجرام

★ ★ ★ ★ ★

اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال المهندس وليد حجاج خبير أمن المعلومات، تعقيبًا على تعطل خدمات فيسبوك وواتس آب وإنستجرام ببعض دول العالم، إن عمليات التعطل في الفترة الأخيرة لخدمات شبكات التواصل الإجتماعي تحدث نتيجة عدة عوامل منها تحديث الخودام الخاصة بالمنصات أو هجمات إلكترونية من شأنها إحداث شلل تام للخدمة مما يعوق استخدامها.

وأضاف حجاج في مداخلة هاتفية لقناة «إكسترا نيوز»مع الإعلامي أحمد أبوزيد، أن هواجس المستخدمين نحو سرقة معلوماتهم الشخصية خلال عمليات التوقف هذه تكون طبيعية للغاية خاصة وأننا دائما بصدد وقائع مستمرة تتكرر فيها عمليات السطو على المعلومات أوالملفات الشخصية للمستخدمين لمنصات التواصل الاجتماعي، ففي أحد المرات تم تسريب 80 مليون بيان كانت تحتوى على اسم الحساب الشخصي وعنوان البريد الإلكتروني وبعض البيانات الشخصية لعدد من مستخدمين «فيسبوك».

وأردف خبير أمن المعلومات أن الكل الآن بانتظار إعلان بيان رسمي يتضمن أسباب هذه التوقف وتداعياته على المستخدمين، في ظل عمل الشركات في الوقت الحالي على حل الأزمة التي من المؤكد أنها ستتسبب في خسائر مالية هائلة.

وبالحديث عن ذهاب المستخدمين لعدد من التطبيقات البديلة، قال «حجاج»، أن الأعطال المتكررة أثرت على القيمة السوقية لهذه المنصات وكلما زاد وقت العطل كلما انخفضت القيمة وبالتالي تنخفض قيمة الأسهم الخاصة بالشركات في البورصة، ومن ثم يكون ذلك دافعا قويا لذهاب المستخدمين إلى تطبيقات أخرى أكثر أمانا وأكثر ثباتا في تقديم الخدمة للمستخدمين.