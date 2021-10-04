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إنستجرام للمستخدمين: نمر بأوقات صعبة

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إنستجرام للمستخدمين: نمر بأوقات صعبة إنستجرام للمستخدمين: نمر بأوقات صعبة

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قال موقع «إنستجرام» إنه يمر بأوقات صعبة داعيا المستخدمين إلى الصبر. ووجه موقع تدوال الصور الشهير رسالته عبر منصة «تويتر»، وجاء بها إنه والمستخدمين «يواجهون بعض الوقت الصعب في الوقت الحالي».

ووجه حديثه إلى المستخدمين: «قد تواجه مشكلات في الاستخدام. تحمل معنا».

و​تعرض موقع «فيسبوك» وعدد من المواقع التابعة له لعطل فني، مساء اليوم الإثنين، دون الكشف عن السبب وراء هذا العطل حتى الآن.

وذكر موقع «Down Detector» الذي يرصد انقطاعات المواقع الإلكترونية أن العديد من المستخدمين أبلغوا عن تعرضهم لمشاكل في الدخول إلى «فيسبوك»، مؤكدا على أن «المشكلة شاملة وعالمية».

​وشملت الأعطال منصات «فيسبوك» و«إنستجرام» و«فيسبوك ماسنجر» و«واتسآب».

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