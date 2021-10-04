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أدهم مروان يهدى أغنية لمصر في إنتصارات حرب أكتوبر

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أدهم مروان يهدى أغنية لمصر في إنتصارات حرب أكتوبر أدهم مروان يهدى أغنية لمصر في إنتصارات حرب أكتوبر

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انتهى المطرب اللبناني أدهم مروان من تصوير أغنيته الجديدة بعنوان «» من كلمات الشاعر أحمد شتا وألحان جوزيف جحا وتوزيع المايسترو الراحل طارق عاكف والتي سيتم طرحها خلال الأيام المقبلة تزامنًا مع أعياد شهر أكتوبر .

وأكد المطرب اللبناني، أن الأغنية يهديها للشعب المصري وقواته المسلحة التي سطرت انتصارًا بارعًا في حربهم المجيدة في أكتوبر ٧٣، مشددًا على أنه أقل ما يقدمه لجمهور مصر العظيم، العريق والحبيب، حسب تعبيره، الذي دائمًا ما يحتضن الفنانين من جميع أنحاء البلدان العربية، لافتا إلى أنه تم تصوير الأغنية على طريقة الڤيديو كليب، وتولى إخراجه المخرج المصري الراحل على رجب، ثم استكمل إخراجه المخرج اللبناني إبراهيم كسرواني.

يذكر أن الفنان اللبناني أدهم مروان يستعد لطرح أغنية جديدة أيضًا بعنوان «الله يعوض علينا» من كلمات الشاعر ناصر محمود الجيل وألحان الفنان غازي العيادي الذي يتم التعاون معه في جلسات مكثفة بين تونس بيروت وباريس لوضع اللمسات الأخيرة على أغنية باللهجة اللبنانية بعنوان «نفس المكان» أيضًا من ألحانه ومن كلمات الشاعر اللبناني إيهاب غيث.

كما الفنان أدهم مروان أيضًا على تحضير ثلاثة أغاني باللهجة الخليجية من ألحان المايسترو محمد الأسود سيتم طرحها قريبًا. كما سيتم طرح أغنية جديدة بعنوان «ورد وياسمين» من كلمات الدكتور ميشال جحا ألحان جوزيف جحا، تم تصويرها على طريقة الڤيديو كليب تحت إشراف المخرج محمد النابوش.

المصرى اليوم

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