ضبط مالك مطعم بتهمة التنمر على عامل من ذوي الاحتياجات الخاصة في أسيوط

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ألقت أجهزة الأمن، اليوم الاثنين، القبض على مالك أحد المطاعم بأسيوط، لقيامه بـ التنمر على عامل لديه بالمطعم.

وقالت وزارة الداخلية في بيان: «في إطار جهود أجهزة الوزارة لكشف ملابسات ما تبلغ لقسم شرطة أسيوط بمديرية أمن أسيوط من عامل بأحد المطاعم بدائرة القسم، من ذوي الاحتياجات الخاصة، بتضرره من مالك المطعم محل عمله، مقيم بدائرة القسم، لقيامه بالتنمر عليه عن طريق وضع كريم مزيل للشعر على رأسه ووجهه عقب إيهامه بأنه مستحضر للعناية بالشعر، مما أدى إلى إزالة شعر رأسه ووجهه بالكامل».

وأضافت: «عقب تقنين الإجراءات تم ضبط المتهم المذكور، وبمواجهته اعترف بارتكابه الواقعة على سبيل المزاح، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية».