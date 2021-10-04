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زعيمة ميانمار تطلب تقصير فترة مثولها أمام المحكمة

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زعيمة ميانمار تطلب تقصير فترة مثولها أمام المحكمة زعيمة ميانمار تطلب تقصير فترة مثولها أمام المحكمة
طالبت زعيمة ميانمار المعزولة أون سان سو تشي بالمثول لوقت أقل في المحكمة خلال محاكمتها بسبب الإرهاق. وقال خين ماونج زاو محامي سو تشي لوكالة الأنباء الألمانية، إن زعيمة ميانمار المعزولة طلبت من القاضي المثول أمام المحكمة مرة كل أسبوعين وليس أسبوعيا.

وقال المحامي «قالت إنها تضطر لتمضية جميع الأيام في المحكمة لذلك يبدو أن حالتها الصحية تدهورت» مضيفا أن القاضي سيصدر حكمه الأسبوع المقبل. وتخضع سو تشي للإقامة الجبرية في منزلها منذ الانقلاب العسكري في ميانمار مطلع فبراير الماضي.

وتتهم سو تشي بعدد من التهم تتضمن انتهاك قانون أسرار الدولة وقوانين التجارة الخارجية وخرق قيود مكافحة .


الوطن السعودية

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