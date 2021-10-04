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الانتخابات العراقية ضرورية لتثبيت الحقوق

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الانتخابات العراقية ضرورية لتثبيت الحقوق الانتخابات العراقية ضرورية لتثبيت الحقوق
دعا الرئيس العراقي برهم صالح، المكونات وأطياف المجتمع العراقي إلى المشاركة الواسعة في الانتخابات العامة البرلمانية المبكرة لأنها ضرورة من أجل حضور فاعل وفعلي في البرلمان المقبل لتثبيت حقوق المكونات. وقال خلال استقباله ممثلين عن المكونات والأطياف في مختلف المدن والمناطق العراقية" إن "العراق أمام استحقاق كبير بعد أيام قليلة يتجسد في الانتخابات التي ستكون نقطة تحول في البلد ورسم مستقبله، ومنطلقا حقيقيا نحو إصلاح الوضع الحالي يضمن الحكم الرشيد، ويُقرُّ الحقوق والواجبات ويفرض سيادة القانون والبلد"، حسب بيان للرئاسة العراقية.

وأضاف أن "المشاركة الواسعة ضرورية لمنع المتربصين ومن يحاول التلاعب بأصوات العراقيين وأن العملية الانتخابية ستخضع لإجراءات فنية استثنائية لمنع التزوير وضمان صوت العراقيين".


الوطن السعودية

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