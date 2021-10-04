كلية تمريض جامعة الفيوم تنظم عددًا من ورش العمل

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قال الدكتور محمد سعيد أبوالغار، القائم بأعمال رئيس جامعة الفيوم، إن عددًا من ورش العمل التي تنظمها كلية التمريض على مدار أيام الأحد والاثنين والأربعاء خلال الفترة من ٣ وحتى 6/10/2021 بالكلية في مختلف التخصصات والمجالات، والتي تهدف إلى رفع كفاءة أعضاء هيئة التدريس، والهيئة المعاونة بالكلية، لمواكبة التطور في مجال التمريض، بما يتوافق مع معايير الجودة في التعليم العالي، والذي ينعكس أثره على المستوى التعليمي لطلاب وخريجي الكلية، ويعود بالنفع على الخدمات الطبية والصحية المقدمة للمرضى.

وذكرت سحر شفيق، عميد كلية التمريض، في بيان، الاثنين، أن كلية التمريض تعتزم تنظيم عدد من ورش العمل خلال الأسبوع الأول من كل شهر، كما تعتزم تنظيم عدد من القوافل الطبية للإداريين داخل جامعة الفيوم، وكذلك للجمهور، بمواقع التدريب العملي لطلاب الكلية خارج الجامعة، يتم من خلالها تقديم خدمات توعوية وقياس الضغط والسكر بشكل مجاني، كما تعتزم الكلية المشاركة في تطوير إحدى قرى محافظه الفيوم، والتي تستهدفها مبادرة حياة كريمة الرئاسية، وذلك بالتعاون مع قطاع خدمة المجتمع وتنمية البيئة بجامعة الفيوم.

وتضمنت الورش ورشة عمل تحت عنوان (رزمة التعليم الذاتي، واستخدامها في المجال التمريضي ) وحاضرت خلالها أ.د فتحية السيد الغضبان، القائم بعمل رئيس قسم تمريض الأطفال، والتي تناولت تعريف رزمة التعليم الذاتي كطريقة جديدة غير تقليدية للتعلم، بالإضافة إلى تعريف مصطلح رزمة التعليم الذاتي وعناصره ومميزاته وعيوبه وكيفيه اختياره وتطبيقه في المجال التمريضي.