الشركة الفرنسية المسئولة عن تشغيل الخط الثالث للمترو تطلق استمارة الاشتراك «أونلاين»

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أطلقت شركة «اّر.ايه.تى.بى» الفرنسية المسئولة عن تشغيل الخط الثالث للمترو- خدمة رقمية جديدة لتيسعن طريق ملء استمارة الاشتراكات بطريقة إلكترونية للتيسير على الطلبة والركاب الذين يستقلون المترو بشكل مُنتظم، وتأتي هذه الخطوة في إطار رؤية الشركة التي تهدف لتوفير تجربة نقل سهلة للعملاء والاستفادة من اتجاه الدولة لدعم التحول الرقمي.

وستساهم هذه الخدمة الحصرية في توفير الكثير من الوقت والجهد بالنسبة للمُستخدمين الذين سيتمكنون من الاشتراك من خلال ملء نموذج الاشتراك المتاح عبر الإنترنت عن طريق موقع الشركة. www.mobilitycairo.com/cardweb، أو استلامه عبر خدمة «الواتس آب» أو البريد الإلكتروني، على أن يتم احتساب التكلفة بناءً على عدد الرحلات ومدتها مع وجود أسعار خاصة للطلاب وكبار السن. ومن خلال زيارة واحدة فقط، يمكن للركاب تقديم نموذج الاستمارة في إحدى النوافذ المُخصصة لذلك في محطات مترو العتبة، والعباسية، وهليوبوليس، ومحطة عدلي منصور ثم دفع رسوم المُقررة والحصول على كارنيه الاشتراك فوراً، كما يمكن للركاب والطلبة التواصل مع الخط الساخن الخاص بالخط الثالث للمساعدة في الرد على الاستفسارات والطلبات المُتعلقة بالاشتراكات.

تجدر الإشارة إلى أن الخط الثالث لمترو الأنفاق يحتوي على 19 محطة بطول 23 كم لربط منطقة وسط البلد بالمحطة المركزية التبادلية بعدلى منصور من خلال محطات في كافة المناطق الحيوية بالإضافة إلى 15 محطة جديدة تحت الإنشاء ليكون محور عرضى يربط بين شرق القاهرة وغربه، وتبدأ ساعات العمل اليومية من الساعة 5 صباحاً حتى الساعة 12 صباحاً مع الالتزام بمواعيد محددة فضلاً عن أسطول قوامه 15 قطار يعمل على مدار الساعة لاستيعاب عدد الركاب. جدير بالذكر أن الرحلة من محطة عدلي منصور إلى العتبة تستغرق 37 دقيقة مما يجعل الخط الثالث أحد أكثر خيارات التنقل ثقة وسرعة وملاءمة بالنسبة لرواد المترو في القاهرة.