تبوك: التسوية الودية تمكّن مقيماً من استعادة مبلغ ٢٤٧ ألف ريال

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نظام "ودي" متاح رفع الدعوى مع تبليغ المدعى عليه إلكترونياً

تمكنت إدارة التسوية الودية بتبوك التابعة لفرع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بالمنطقة اليوم من إنهاء دعوى بالصلح لمستحقات وافد بمبلغ (247.674.74) مائتين وسبعة وأربعين ألفاً وستمائة وأربعة وسبعين ريالاً.

وتميز المصلح حسين محمد حسين، الموظف في إدارة التسوية الودية، بمحاولة تقريب وجهات النظر وإجراء عملية الوساطة لفض النزاع والوصول إلى حل ودي يرضي الطرفين -إن أمكن ذلك- أو إحالة الدعوى للمحكمة العمّالية عن طريق المدعي خلال (21) يوم عمل من تاريخ أول جلسة.

وأوضح مدير مكتب العمل بتبوك فيصل القميقم أنه عبر نظام "ودي" الإلكتروني بالإمكان رفع الدعوى مع تبليغ المدعى عليه إلكترونياً، وتحديد مواعيد جلسات الدعوى العمالية آلياً دون أي تدخل بشري وفقاً للطاقة الاستيعابية للإدارة.

وأكد حرص المكتب على تسخير جميع الإمكانيات التي تهدف إلى خدمة المواطنين والمقيمين بجهودها كافة، مهيباً بجميع المنشآت عدم المماطلة في أداء الحقوق للعمال دون سبب مشروع، حتى لا تقع المنشأة تحت طائلة العقوبات المنصوص عليها بنظام العمل.