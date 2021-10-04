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وسائل إعلام: مستخدمون يتحدثون عن مشاكل في الدخول إلى موقع تويتر

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وسائل إعلام: مستخدمون يتحدثون عن مشاكل في الدخول إلى موقع تويتر وسائل إعلام: مستخدمون يتحدثون عن مشاكل في الدخول إلى موقع تويتر

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ذكر وسائل إعلام عالمية إن موقع تويتر ينضم إلى مواقع التواصل التي توقفت خدماتها.

وأضافت أن «مستخدمون يتحدثون عن مشاكل في الدخول إلى موقع TWITTER».

أفاد مستخدمون في أنحاء مختلفة من العالم، الاثنين، بتعطل خدمات منصات «فيسبوك» و«واتس آب» و«إنستجرام» للتواصل الاجتماعي.

وأشار موقع «داون ديتيكتور» المتخصص في تتبع أعطال المواقع إلى توقف الخدمة بمنصات «فيسبوك» و«إنستجرام» و«واتس آب».

وأعلن الموقع تلقيه أكثر من 20000 بلاغ من مستخدمين غير قادرين على الاتصال بالتطبيقات المختلفة للمنصات المذكورة.

وأوضح موقع «فيسبوك»، في تغريدة على «تويتر»، أنه «يدرك أن بعض الأشخاص يواجهون مشكلة في الوصول إلى تطبيقاتنا ومنتجاتنا»، مضيفا: «نحن نعمل على إعادة الأمور إلى طبيعتها في أسرع وقت ممكن، ونأسف لأي إزعاج».

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