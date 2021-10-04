السفير الإسرائيلي الأسبق: تل أبيب رفضت حضوري العرض العسكري لأنه اعتراف بهزيمتنا (تقرير)

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مازالت واقعة اغتيال الرئيس محمد أنور السادات مليئة بالألغاز الغامضة، حتى يومنا هذا، رغم مرور 40 عامًا عليها.

ولأن كل من شهد الواقعة كانت له تفاصيله الخاصة، التى تاهت فى ثنايا هذا الحدث المفجع، كان لسفير إسرائيل لدى القاهرة، آنذاك، موشيه ساسون، تفاصيله التى رصدها وعاشها لا سيما أنه كان من الحاضرين فى العرض العسكرى، الذى شهد واقعة اغتيال السادات.

ويكشف «ساسون»، فى كتابه المعنون «بلا مائدة مستديرة»، أن حديثا جرى بينه وبين السادات، قبل اغتياله بشهرين فقط، ويقول: «فوجئت بالسادات يقول لى: أنا حاسس إن اليوم اللى هاقابل فيه رب كريم قرب خلاص!. وحاولت أن استوضح من السادات سبب ما قاله؛ لكنه لم يضف كلمة واحدة».

محمد أنور السادات ومحمد حسنى مبارك

ويضيف السفير الإسرائيلى: «وبعد أسبوع من هذا اللقاء، روت لى قرينته السيدة جيهان السادات حوارا غريبا دار بينها وبين زوجها الرئيس، وأخبرتنى أنه قال لها إنه يريد أن يغير مكان دفنه، بدلا من قبره فى قرية ميت أبوالكوم بمحافظة المنوفية، ليدفن فى وادى الراحة، فى سيناء، بالقرب من سانت كاترين، وكان على وشك أن يصدر أمرا ببناء مسجد ومعبد يهودى بالقرب من الدير».

وقبل 9 أيام من العرض العسكرى، أى فى 27 سبتمبر 1981، ناقشت الحكومة الإسرائيلية برئاسة مناحم بيجين فكرة حضور السفير الإسرائيلى العرض العسكرى، الذى يرمز فى النهاية لفخر العسكرية المصرية بالنصر على إسرائيل، ما أثار جدلا كبيرا فى وسائل الإعلام الإسرائيلية آنذاك؛ لكن موشيه ساسون طالب بأن تترك له الحكومة الإسرائيلية حرية اتخاذ القرار بالمشاركة من عدمها، مؤكدا تحمله مسؤولية وتبعات القرار الذى سيتخذه. وفى النهاية قرر الحضور، وأخذ يؤكد لوسائل الإعلام الإسرائيلية أن حضوره دليل على دخول العلاقات المصرية الإسرائيلية عصرا جديدا من السلام والتعايش.

يقول «ساسون»: «فى صباح يوم العرض العسكرى، الثلاثاء 6 أكتوبر، اتخذت قرارا لم يعلم به أحد، فوفقا للترتيبات الأمنية فى أى احتفال يحضره رئيس الدولة، يجب على السفراء الأجانب، المدعوين للاحتفال، أن يكونوا فى مقاعدهم قبل ساعة من ظهور الرئيس، نظرا لإغلاق جميع الأبواب والمداخل، فلا يسمح لأحد بالدخول أو الخروج».

الجنود المصريون يرفعون العلم على الضفة الشرقية لقناة السويس عقب العبور

ويقول «ساسون» إنه قرر دخول العرض قبل حضور الرئيس بعشرين دقيقة فقط، وحين وصل السفير الإسرائيلى إلى منطقة العرض التى كانت تعج بالحواجز الأمنية، سمح رجال الأمن بدخول سيارة السفير الإسرائيلى فقط، دون السماح لسيارتين كانتا ترافقانه، وهنا أبلغهم الحارس الشخصى للسفير الإسرائيلى بأن السيارة التى تضم الحراسة المصرية يمكنها العودة من حيث أتت، أما السيارة التى تضم الحراس الإسرائيليين فلن يكون بوسعها فعل ذلك، وأن السفير نفسه سوف يعود إلى منزله، ما لم يتم السماح لحراسته الإسرائيلية بالدخول.

ويبدو أن الضابط المسؤول رأى أن الأمر سيتضخم دون مبرر، فسمح للسيارتين الإسرائيليتين بالمرور من الحاجز.

ويكشف «ساسون»، عبر شهادته، أنه دخل المنصة وبرفقته حراسه الأربعة، مصريان وإسرائيليان، بأسلحتهم، رغم أن كل الضيوف، بمن فيهم السفير الأمريكى، كانوا بلا حراسة.

ويحكى «ساسون» أنه جلس بالصف الثانى، إلى جوار السفير السويدى، قريبًا من الطريق الذى ستسير عليه سيارات العرض العسكرى. وعلى يساره، على بعد 20 أو 30 مترًا، كان المكان المخصص لجلوس الرئيس السادات، وعن يمينه ويساره تركت المقاعد خالية لكبار القادة والهيئة الرئاسية.

موشيه ساسون

وعن لحظة الاغتيال، يقول السفير الإسرائيلى إنه مع توالى فقرات العرض العسكرى وأثناء حديثه مع جاره السويدى، توقفت هذه الشاحنة فى مواجهتهما تمامًا، وهى تجر مدفعا، ثم نزل منها قائدها وهو يمسك سلاحًا أخذ يطلق منه أعيرة نارية، وبينما كان ساسون يحاول تخمين ما يحدث، كانت يد حارسه الشخصى تجذبه إلى أسفل وغطاه حارسه الشخصى بجسده كاملًا، بينما استمرت أصوات الأعيرة النارية.

ويروى السفير الإسرائيلى كيف أنه حاول الوصول إلى المروحية الخاصة بالرئيس السادات، التى قتل قائدها، من أجل استعمالها فى الهروب من المنطقة، لولا أن ظهرت السيارتان الخاصتان به، فركب إحداهما، وتبين أن أحد حارسيه الإسرائيليين قد أصيب فى أصبعه وصدره.

وتم إنزال العلم الإسرائيلى من فوق السيارتين، وطلب الحارس الشخصى من السفير الإسرائيلى أن ينام على الكرسى الخلفى. وحاولوا الخروج من أحد المخارج إلا أن الضباط المتمركزين عند الحواجز منعوهم من العبور، وبعد ثوان من الشرح والتوضيح بأن السيارتين تخصان السفير الإسرائيلى، وأن ذلك واضح من لوحات السيارتين، سمحوا لهم بالعبور.

القوات المصرية عقب الاستيلاء على أحد التحصينات الإسرائيلية

وبعد مرورهم، طلب ساسون من الحارس المصرى «محمود»، أن يبحث عن طبيب قريب فى مدينة نصر ليفحص الحارس الإسرائيلى المصاب، فأبلغهم بأن عمه طبيب يسكن بالقرب من موقعهم. وفى هذه الأثناء حاول الحارس الإسرائيلى «م»، أن يجرى اتصالا مع السفارة الإسرائيلية بالقاهرة كى يطمئنهم، عبر جهاز اللاسلكى، فتم إبلاغهم بأنه «تم إطلاق النار على الرئيس السادات، موضحا لهم أن السفير بخير.. أنقذنا أنفسنا بسرعة.. يمكنك أن تبلغ إسرائيل بأن السفير نجا بسلام وأننا فى طريقنا».

بعد وقت قليل وصلت قوة من الحراسات المصرية، مصحوبة بسيارة أمن مركزى لمرافقة ساسون إلى منزله.

وكشف «ساسون» عن نص برقية بعثها رئيس الوزراء الإسرائيلى، مناحم بيجين، إلى السادات فى تمام الساعة الخامسة مساء، ورد فيها: «الصديق العزيز، تلقيت بهلع عميق نبأ المحاولة الآثمة لاغتيالك. وآخر ما وصلنى من أخبار أنك أصبت بشكل بسيط وأنك سوف تتعافى بسرعة. نصلى جميعا من أجل أن نتمكن من الاستمرار بعملية السلام. وأعرب عن مزيد أسفى وتعازى لأسرة سكرتيرك، وأتمنى الشفاء السريع لنائب الرئيس ووزير الدفاع وجميع من أصيبوا. كما تنضم إلى فى هذه المشاعر زوجتى، التى تعبر عن تعاطفها مع السيدة قرينتكم والأبناء فى هذا الظرف العصيب، الذى تمرون به. سوف نكون ممتنين جدا إذا تمكنا من معرفة أن صحتكم فى تقدم مستمر».

القوات المصرية عقب الاستيلاء على أحد التحصينات الإسرائيلية

فى الساعة السابعة وخمس دقائق، أى بعد 7 ساعات من وقوع الأحداث الدرامية على المنصة، ظهر حسنى مبارك، نائب الرئيس، فى بث موحد على محطات الإذاعة والقنوات التليفزيونية، وأعلن عن وفاة الرئيس السادات.

فى التاسعة مساء، أرسل بيجين برقيته الثانية إلى مصر، وتم تسليمها إلى السيدة جيهان السادات، وقال فيها: «بمزيد من الحزن البالغ، علينا أن نقر بأن أمنياتنا التى أبديناها طوال اليوم لم تتحقق، فقد فقد الرئيس، زوجك العظيم، حياته فى جريمة آثمة. وقد فقدت اليوم شريكا فى مسيرة السلام، وصديقا عزيزا. إنى أحنى رأسى أمام حزنك سيدتى، الذى لا يمكن لأحد أن يعبر عنه بالكلمات. وتشاركنى عليزا (زوجتى)، فى إرسال تعازيها العميقة لك وللأبناء وكل أفراد الأسرة المنكوبة. ألهمك الله الصبر والسلوان».

الأسرى فى قبضة الجيش المصرى

ويشير السفير الإسرائيلى فى كتابه إلى أن السادات لم يكن الضحية الوحيدة فى ذلك اليوم الآثم، فقد قتل المطران صمويل، رئيس اللجنة القبطية، وكبير الياوران، اللواء حسن عبدالعظيم علام (51 سنة)، ومصور السادات الخاص، محمد يوسف رشوان (50 سنة). والمهندس سمير حلمى (63 سنة)، وخلفان محمد من سلطنة عمان، وشانج لوى، أحد موظفى السفارة الصينية.

وقد بلغ عدد المصابين 38؛ منهم المهندس سيد مرعى، والدكتور صبحى عبدالحكيم، رئيس مجلس الشورى، وسكرتير الرئيس، فوزى عبدالحافظ، ورئيس الأركان المصرى، عبدرب النبى حافظ، واللواء عبدالمنعم واصل، والعميد نزيه محمد على، من الحرس الجمهورى، والسفير البلجيكى، والسفير الكوبى، والسكرتير الأول بالسفارة الأسترالية.