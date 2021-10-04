رئيس البرلمان العربي يهنئ مشيرة خطاب لاختيارها رئيسا لمجلس حقوق الإنسان

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هنأ عادل بن عبد الرحمن العسومي، رئيس البرلمان العربي، الدكتورة مشيرة خطاب عضو مجلس أمناء المرصد العربي لحقوق الإنسان التابع للبرلمان العربي، وذلك بمناسبة اختيارها رئيسًا للمجلس القومي لحقوق الإنسان، معرباً عن ثقته التامة في أن توليها هذه المسئولية الكبيرة سيمثل نقلة نوعية في تعزيز المنظومة المصرية لحقوق الإنسان، التي تحظى باهتمام غير مسبوق من قبل الرئيس عبدالفتاح السيسي الذي أطلق مؤخراً الاستراتيجية الوطنية الأولى لحقوق الإنسان.

وأكد العسومي - في بيان الاثنين - أن الثقة الكبيرة التي منحها مجلس النواب بجمهورية مصر العربية للدكتورة مشيرة خطاب باختيارها رئيساً للمجلس القومي لحقوق الإنسان، يعكس كفاءتها وجدارتها وما تتمتع به من خبرة كبيرة في هذا المجال، مضيفاً أنها أهل لهذه الثقة والمسؤولية الكبيرة، خاصة في ضوء تاريخها المشرف الحافل بالعديد من الإسهامات والإنجازات التي يشهد لها الجميع في الدفاع عن حقوق الإنسان، ومسيرتها المتميزة في هذا المجال داخل مصر وخارجها.

وأضاف رئيس البرلمان العربي أن تولي الدكتورة مشيرة خطاب هذه المسئولية الكبيرة سينعكس على تعزيز التعاون بين البرلمان العربي والمجلس القومي لحقوق الإنسان بمصر، خاصة في ضوء عضويتها بالمرصد العربي لحقوق الإنسان، متمنياً لها التوفيق والنجاح واستمرار مسيرتها في العطاء.