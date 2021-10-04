أذربيجات تنفي وجود عناصر إسرائيلية على حدودها

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نفت المتحدثة باسم وزارة خارجية جمهورية أذربيجان، اليوم الإثنين، أي وجود لعناصر إسرائيلية على حدودها مع إيران.

وقالت المتحدثة ليلى عبدالله إيفا: «نرفض اتهامات إيران بوجود طرف ثالث قرب الحدود الإيرانية»، مضيفة: «لا يوجد أي قوات ثالثة على الحدود مع إيران، ولا يوجد عناصر لإسرائيل إطلاقًا».

وكان وزير الخارجية الإيراني، حسين أمير عبداللهيان، قال الأسبوع الماضي، أثناء تقديم نسخة أوراق اعتماد سفير جمهورية أذربيجان الجديد لدى طهران: «إننا لا نتسامح مع الوجود النشط لإسرائيل في أذربيجان؛ لأن ذلك يشكل تهديدا لأمن إيران».

وعلقت المتحدثة باسم وزارة خارجية جمهورية أذربيجان على ما ذكره عبداللهيان، بالقول: إن «هذه التصريحات ليس لها أساس من الصحة».

وأوضحت وفق ما نقلت عنها وسائل الإعلام الرسمية الإيرانية، أن «وجود أي قوة بشكل عام، بما في ذلك العناصر الإرهابية في أراضي جمهورية أذربيجان، يمكن أن تشكل تهديدًا لجمهورية أذربيجان أو البلدان المجاورة، وبالتالي فإن مثل هذه المسألة غير واردة»