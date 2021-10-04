أخبار عاجلة

ولي العهد يعلن شفاءه من فيروس كورونا -
لبنان.. حريق كبير بالقرب من منشأة الزهراني لتوليد الطاقة -
بعد تعديلها.. تعرف على أسعار الدواجن اليوم الاثنين 11 أكتوبر 2021 -
مسؤول بسان جرمان: ريال مدريد لم يحترم مبابي ويجب معاقبتهم -
السديس: ما تقدّمه المملكة في خدمة الحرمين يمثل نقلة نوعية في مستوى الخدمات -
خلال 24 ساعة.. باكستان تسجل 1004 إصابات جديدة بكورونا و28 وفاة -
"ممطرة" تنطلق غداً.. "الحصيني": حالة تبدأ بـ 3 مناطق والغيوم هنا -
الإنتر وجوفنتوس يتواجهان في السعودية في كأس السوبر الإيطالي -
إحصاء: 3 % من سكان العالم أُصيبوا بكورونا -
هل يجب تطعيم الأطفال بلقاح كورونا وهل هو آمن؟! مركز الأمراض والسيطرة يجيب -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. أخبار العالم
  3. المصرى اليوم

أذربيجات تنفي وجود عناصر إسرائيلية على حدودها

Print
أذربيجات تنفي وجود عناصر إسرائيلية على حدودها أذربيجات تنفي وجود عناصر إسرائيلية على حدودها

اشترك لتصلك أهم الأخبار

نفت المتحدثة باسم وزارة خارجية جمهورية أذربيجان، اليوم الإثنين، أي وجود لعناصر إسرائيلية على حدودها مع إيران.

وقالت المتحدثة ليلى عبدالله إيفا: «نرفض اتهامات إيران بوجود طرف ثالث قرب الحدود الإيرانية»، مضيفة: «لا يوجد أي قوات ثالثة على الحدود مع إيران، ولا يوجد عناصر لإسرائيل إطلاقًا».

وكان وزير الخارجية الإيراني، حسين أمير عبداللهيان، قال الأسبوع الماضي، أثناء تقديم نسخة أوراق اعتماد سفير جمهورية أذربيجان الجديد لدى طهران: «إننا لا نتسامح مع الوجود النشط لإسرائيل في أذربيجان؛ لأن ذلك يشكل تهديدا لأمن إيران».

وعلقت المتحدثة باسم وزارة خارجية جمهورية أذربيجان على ما ذكره عبداللهيان، بالقول: إن «هذه التصريحات ليس لها أساس من الصحة».

وأوضحت وفق ما نقلت عنها وسائل الإعلام الرسمية الإيرانية، أن «وجود أي قوة بشكل عام، بما في ذلك العناصر الإرهابية في أراضي جمهورية أذربيجان، يمكن أن تشكل تهديدًا لجمهورية أذربيجان أو البلدان المجاورة، وبالتالي فإن مثل هذه المسألة غير واردة»

المصرى اليوم

مواضيع متعلقة
لبنان.. حريق كبير بالقرب من منشأة الزهراني لتوليد الطاقة

لبنان.. حريق كبير بالقرب من منشأة الزهراني لتوليد الطاقة

بعد تعديلها.. تعرف على أسعار الدواجن اليوم الاثنين 11 أكتوبر 2021

بعد تعديلها.. تعرف على أسعار الدواجن اليوم الاثنين 11 أكتوبر 2021

أحمد ناجي: «الهاني سليمان رقم واحد في الحراس الموسم الماضي»

أحمد ناجي: «الهاني سليمان رقم واحد في الحراس الموسم الماضي»

استقالة مستشار النمسا على خلفية اتهامات بالفساد

استقالة مستشار النمسا على خلفية اتهامات بالفساد