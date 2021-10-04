الإسماعيلي يفوز على طلائع الأسطول بهدفين

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حقق الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الإسماعيلي الفوز على فريق طلائع الأسطول أحد أندية المظاليم بثنائية دون رد خلال معسكر الفريق بالإسكندرية، ضمن برنامج الإعداد لخوض منافسات النسخة الجديدة لمسابقة الدورى الممتاز.

ثنائية الدراويش حملت توقيع كل من أحمد مدبولي إضافة لأحد اللاعبين الذين يخضعون للاختبار في صفوف الفريق قبل اتمام التعاقد معهم.

الودية شهدت مشاركة جميع اللاعبين الذين ظهروا بأداء بدني وفني جيد وسط إشادة من الجهاز الفني بقيادة طلعت يوسف.

وكان من المفترض أن يواجه الاسماعيلي فريق الحمام، اليوم، قبل أن يعتذر الأخير عن خوض المباراة بسبب حدوث تغييرات في الجهاز الفني.

يُذكر أن الإسماعيلي يدعم صفوفه حتى الأن بالتعاقد مع كل من عصام صبحي، ظهير أيمن مصر المقاصة، وأحمد عادل عبد المنعم، حارس مرمى الجونة والليبي محمد الترهوني، ظهير أيسر نادي سموحة وأحمد عيد ظهير أيمن نادي الزمالك وعمر رضوان حارس مرمى طلائع الجيش.